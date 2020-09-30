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    Події в Україні

    Кабмін переніс три робочих дні у 2021 році

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    Перенесення робочих днів необхідне з метою забезпечення раціонального використання робочого часу&nbsp; - Кабмін переніс три робочих дні у 2021 році
    Перенесення робочих днів необхідне з метою забезпечення раціонального використання робочого часу 

    Наступного року тричі буде по чотири вихідних дні підряд

    Кабінет міністрів України схвалив розпорядження «Про перенесення робочих днів у 2021 році». 

    Відповідний документ було прийнято на засіданні уряду в середу, 30 вересня, за процедурою без обговорення.

    Зазначається, що перенесення робочих днів необхідне з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2021 році 7 січня Різдва Христового, 24 серпня – Дня незалежності України та 14 жовтня – Дня захисника України

    Проєктом акту запропоновано перенести у 2021 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні з:

    • п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;
    • понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;
    • п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

    Згідно з розпорядженням, спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.

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