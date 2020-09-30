Кабмін переніс три робочих дні у 2021 році
Перенесення робочих днів необхідне з метою забезпечення раціонального використання робочого часу
Наступного року тричі буде по чотири вихідних дні підряд
Кабінет міністрів України схвалив розпорядження «Про перенесення робочих днів у 2021 році».
Відповідний документ було прийнято на засіданні уряду в середу, 30 вересня, за процедурою без обговорення.
Проєктом акту запропоновано перенести у 2021 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні з:
- п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;
- понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;
- п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.
Згідно з розпорядженням, спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.
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