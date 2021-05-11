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    Де в Києві можна вакцинуватися від Covid-19 (мапа)

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    В Україні триває кампанія з вакцинації проти коронавірусу - Де в Києві можна вакцинуватися від Covid-19 (мапа)
    В Україні триває кампанія з вакцинації проти коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Киянам нагадали, хто зараз має право вакцинуватися

    Для зручності киян у столиці створено електронну мапу пунктів вакцинації від Covid-19. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації.

    Скористатися нею можна за посиланням – https://health.kievcity.gov.ua/content/mappriv.html.

    «На мапу нанесені пункти щеплень, в яких вакцинують від Covid-19. Це місця, де можна щепитися. Та при цьому необхідно пам’ятати, хто саме наразі має право вакцинуватися», – розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

    За вимогами дорожньої карти МОЗ України, починаючи з 28 квітня 2021 року розпочато масову вакцинацію осіб 65+.

    Також триває вакцинація тих, хто увійшов до І та ІІ етапів щеплення:

    • медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал), які працюють в закладах охорони зд
    • працівники мобільних бригад з вакцинації; всі працівники лабораторій, які проводять лабораторні дослідження на коронавірусну хворобу Covid-19;
    • працівники екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв;
    • медичні працівники первинного рівня надання допомоги;
    • працівники інших закладів охорони здоров’я, які не надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу Covid-19, незалежно від підпорядкування;
    • соціальні працівники та інші працівники соціальної сфери;
    • працівники системи громадського здоров’я;
    • люди віком 80+;
    • утриманці та співробітники геріатричних пансіонатів.

    «Раджу всім, хто входить до цільових груп, звернутися щодо питань вакцинації до лікаря, з яким підписано декларацію. Ця порада стосується і тих киян, батьки яких старші за 65 років – попіклуйтеся про них!» – наголосила Гінзбург.

    Як повідомлялося, за добу 10 травня у Києві коронавірус виявлено у 98 людей, від ускладнень хвороби померли 12 осіб.

    10 травня у Києві не зроблено щодного щеплення від коронавірусу, на Київщині проведено 50 вакцинацій.

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    Теги: Київ щеплення кияни вакцинація мапа Валентина Гінзбург
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