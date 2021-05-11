Де в Києві можна вакцинуватися від Covid-19 (мапа)

В Україні триває кампанія з вакцинації проти коронавірусу

Киянам нагадали, хто зараз має право вакцинуватися

Для зручності киян у столиці створено електронну мапу пунктів вакцинації від Covid-19. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Київської міської держадміністрації.

Скористатися нею можна за посиланням – https://health.kievcity.gov.ua/content/mappriv.html.

«На мапу нанесені пункти щеплень, в яких вакцинують від Covid-19. Це місця, де можна щепитися. Та при цьому необхідно пам’ятати, хто саме наразі має право вакцинуватися», – розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

За вимогами дорожньої карти МОЗ України, починаючи з 28 квітня 2021 року розпочато масову вакцинацію осіб 65+.

Також триває вакцинація тих, хто увійшов до І та ІІ етапів щеплення:

медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал), які працюють в закладах охорони зд

працівники мобільних бригад з вакцинації; всі працівники лабораторій, які проводять лабораторні дослідження на коронавірусну хворобу Covid-19;

працівники екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв;

медичні працівники первинного рівня надання допомоги;

працівники інших закладів охорони здоров’я, які не надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу Covid-19, незалежно від підпорядкування;

соціальні працівники та інші працівники соціальної сфери;

працівники системи громадського здоров’я;

люди віком 80+;

утриманці та співробітники геріатричних пансіонатів.

«Раджу всім, хто входить до цільових груп, звернутися щодо питань вакцинації до лікаря, з яким підписано декларацію. Ця порада стосується і тих киян, батьки яких старші за 65 років – попіклуйтеся про них!» – наголосила Гінзбург.

Як повідомлялося, за добу 10 травня у Києві коронавірус виявлено у 98 людей, від ускладнень хвороби померли 12 осіб.

10 травня у Києві не зроблено щодного щеплення від коронавірусу, на Київщині проведено 50 вакцинацій.

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