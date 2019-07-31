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    Українцям збільшили максимальний термін перебування в прикордонних зонах Словаччини

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    Українцям збільшили максимальний термін перебування в прикордонних зонах Словаччини

    Зеленський затвердив угоду зі Словаччиною про продовження терміну перебування в прикордонних зонах з 30 до 90 днів

    Президент Володимир Зеленський затвердив угоду зі Словаччиною про продовження терміну безперервного перебування в режимі місцевого прикордонного руху в прикордонних зонах до 90 днів. Про це йдеться в указі №568 від 31 липня.

    Зараз такий термін становить 30 днів, а в сумі за півроку не може перевищувати 90 днів.

    Зміни передбачають збільшення терміну безперервного перебування до 90 днів, а також розширення прикордонної зони на 30 населених пунктів, які знаходяться на відстані від 30 до 50 км від спільного державного кордону.

    Зазначимо, Україна і Словаччина мають намір визначити умови використання частини повітряного простору Словаччини для виконання польотів з міжнародного аеропорту «Ужгород» (Закарпатська область).

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