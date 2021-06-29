Із багатоповерхівки на столичній Оболоні обвалився утеплювач (фото)

Утеплювач упав на тротуар під будинком

Неякісне утеплення фасаду будинку могло призвести до людських жертв

У понеділок, 28 червня, з фасаду будинку на проспекті Героїв Сталінграда, 1 зірвався утеплювач стін. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Товстий утеплювач площею декількох квадратних метрів упав з 14 поверху на тротуар.

Завдяки щасливому випадку в той момент під будинком ніхто не проходив. Постраждалих немає.

У коментарях під дописом кияни висловлюють своє обурення неякісною роботою тих, хто утеплює фасади будинків.

«Ось і шахрайська якість, вірогідно, від тих, хто прикриваються програмами утеплення у масштабах вулиці і представляються «домообслуживающими» організаціями, які ще по квартирах присилають майстрів для оцінки обсягу робіт. І не несуть жодної відповідальності…» – зазначила в коментарі Наталія Королюк.

Нагадаємо, 10 червня на вулиці Вербицького на шостому поверсі дев’ятиповерхівки обвалився дах балкона. Згодом стало відомо, що обвалилась прибудована до балкону конструкція, на якій власник облаштував город.

29 травня у старому житловому будинку на вулиці Пушкінській, 9 в центральній частині Києва обвалилася частина балкона.

Наприкінці квітня обвал балконів одразу на декількох поверхах стався в девʼятиповерховому будинку в столичному мікрорайоні Татарка.