Україні загрожують масові пожежі

В ряді областей ДСНС оголосила попередження

За даними УкрГідрометцентру, 5-6 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Житомирської та Сумської областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться у повідомленні пресцентру Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

II ступінь пожежної небезпеки означає, що погодні умови несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

При цьому рекомендується бути максимально обережними при перебуванні в зоні дії погодних явищ та у користуванні відкритим вогнем.

Нагадаємо, що у ніч на п’ятницю, 4 червня, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа, внаслідок якої ледь не згорів гараж на території закритої стоянки. Як виявилось, позаду споруди невідомі почали складати будівельне сміття та автомобільні шини, а ще комусь спало на думку все це підпалити. Вогонь перекинувся на дах гаража.