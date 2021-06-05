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    Україні загрожують масові пожежі

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    В п&rsquo;яти областях оголошено&nbsp;II ступінь пожежної небезпеки - Україні загрожують масові пожежі

    В п’яти областях оголошено II ступінь пожежної небезпеки

    Ілюстративне фото

    В ряді областей ДСНС оголосила попередження

    За даними УкрГідрометцентру, 5-6 червня у більшості районів Волинської, Рівненської, Тернопільської, Житомирської та Сумської областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться у повідомленні пресцентру Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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    II ступінь пожежної небезпеки означає, що погодні умови несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

    При цьому рекомендується бути максимально обережними при перебуванні в зоні дії погодних явищ та у користуванні відкритим вогнем.

    Нагадаємо, що у ніч на п’ятницю, 4 червня, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа, внаслідок якої ледь не згорів гараж на території закритої стоянки. Як виявилось, позаду споруди невідомі почали складати будівельне сміття та автомобільні шини, а ще комусь спало на думку все це підпалити. Вогонь перекинувся на дах гаража.

    Теги: пожежа ДСНС
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    Україні загрожують масові пожежі