В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки, – ДСНС



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Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях Фото ДСНС України

Причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності

В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки, що створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України.

Про це повідомляє преслужба ДСНС.

За даними УкрГідрометцентру, цими вихідними у південній частині, східних, центральних, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У ДСНС наголошують, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності. Саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.

У ДСНС України нагадали, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».

Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.

Зазначається, що зважаючи на відносно спекотну для вересня погоду, а також те, що пожежонебезпечний період наразі знаходиться у своїй активній фазі – загроза виникнення загорянь може зростати,.

Нагадаємо, 12 вересня, масштабна пожежа сталася на підприємстві у Миколаєві, у виробничому цеху загорілося обладнання, текстильні матеріали, синтепон та утеплювач.