У Наглядовій раді «Укрзалізниці» мають бути люди з досвідом роботи в галузі, – голова ТСК Ради

За словами Гришиної, Наглядову раду «Укрзалізниці» потрібно сформувати з людей, у яких є спеціальна освіта

«У нас пропрацювала Наглядова рада «Укрзалізниці», в якій немає жодного залізничника», – Гришина

Коли «Укрзалізницею» керували люди, які не мали спеціалізованої освіти та досвіду роботи на залізниці, результат їх роботи був різко негативний. Тому зараз Кабінет міністрів прописує для нові вимоги, яким мають відповідати кандидати на керівні посади в «Укрзалізниці». Про це заявила народний депутат, голова Тимчасової комісії щодо «Укрзалізниці» Юлія Гришина.

За її словами, у звіті ТСК є дані перевірки підприємства та перелік осіб, які причетні до критичного стану, у якому опинилася Укрзалізниця.

«По Наглядовій раді, звичайно, теж є питання. Але це трошки інший рівень управління. Вони не приймають конкретні організаційні фінансові рішення, а тільки контролюють, але і по ним є моменти, по яких можна говорити про відповідальність. Кожен повинен нести відповідальність за свої дії, незважаючи яка це посада – чи Наглядова рада, чи член правління», – наголосила Гришина.

За її словами, Наглядову раду потрібно сформувати з людей, у яких є спеціальна освіта та досвід управління компаніями такого рівня.

«У нас пропрацювала Наглядова рада, в якій немає жодного залізничника. В членах правління теж тільки одна людина приблизно має розуміння, що таке залізна дорога. І за час їх роботи ці люди результату не показали, а показали результат тільки негативний. Ми робимо висновок, що для того, щоб управляти таким унікальним стратегічним підприємством, потрібно мати спеціальну освіту, і мати досвід роботи на «Укрзалізниці», – підкреслила Гришина.

Вона також розповіла, що наразі Кабмін, як основний акціонер, прописує вимоги до посад, на які вказала ТСК, щоб уникнути таких ситуацій.

«Ми вимагали, щоб там (у вимогах – Ред.) була спеціальна освіта, щоб був досвід роботи. Але поки що дійшли до того, що вказали досвід роботи – який впливає значним чином при прийнятті рішень, але не є імперативним. Але ми будемо далі говорити, будемо працювати, викликати прем’єра. Це повинно бути обов’язково. Перевагу потрібно надавати тим людям, які пропрацювали в системі, тому що вони знають, як ця система працює, адже вона унікальна», – наголосила Гришина.

Як відомо, Міністерство інфраструктури рекомендувало повернути Сергія Лещенко, контракт з яким було розірвано напередодні, на посаду члена Наглядової ради «Укрзалізниці». У свою чергу Юлія Гришина заявила, що менеджери «Укрзалізниці» мають бути звільнені за доведення компанії до критичного стану, а не перепризначені, як пропонують зробити з Сергієм Лещенком, і ТСК не допустить його повернення на посаду.

Нагадаємо, раніше ТСК по Укрзалізниці встановила, що причинами кризи в компанії стали корупція та неефективне управління. А Державна аудиторська компанія за три роки, з 2017 по 2020, виявила в «Укрзалізниці» фінансових порушень, зовнішніх та внутрішніх ризиків на загальну суму 61,4 мільярда гривень. Тільки у 2020 році, коли Сергій Лещенко був членом антикорупційного комітету в Наглядовій раді УЗ, корупція при закупівлях сягнула 8 млрд грн.