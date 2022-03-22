Українка виграла чемпіонат Європи з боксу

У фіналі Кароліна Махно перемогла представницю Ірландії Карабін Ейбхе

Українська боксерка Кароліна Махно здобула золоту медаль на чемпіонаті Європи з боксу серед спортсменів віком до 22 років, що проходить у Хорватії.

Спортсменка виступає у ваговій категорії до 75 кілограмів.

У фіналі українка перемогла представницю Ірландії Карабін Ейбхе.

Бронзовими призерками чемпіонату контененту стали Ольга Шалімова (48 кг), Сабіна Новосад (52 кг) та Олеся Крисюк (81 кг).

Завтра на турнірі завершальний день змагання. 23 березня у фіналах боксуватимуть чотири українські боксери — Андрій Юхимович (48 кг), Максим Власюк (60 кг), Іван Сапун (86 кг) та Юрій Захарєєв.

До слова, боксер Василь Ломаченко, який є колишнім чемпіоном світу у легкій вазі, відмовився від поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти австралійця Джорджа Камбососа. Причина – небажання покидати Україну під час війни.