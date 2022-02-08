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    Міністр оборони оцінив готовність української протиповітряної оборони «зустрічати» авіацію РФ

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    За словами міністра оборони України, наразі ППО не відповідає усім актуальним вимогам та викликам - Міністр оборони оцінив готовність української протиповітряної оборони «зустрічати» авіацію РФ
    За словами міністра оборони України, наразі ППО не відповідає усім актуальним вимогам та викликам
    фото з відкритих джерел

    «Дійсно, ідеального прикриття немає, але ми над цим працюємо»

    Вітчизняна система протиповітряної оборони (ППО) готова ефективно протистояти російській агресії у разі, якщо російська влада вирішить використати авіацію для повномасштабної агресії проти України. Про це в етері токшоу «Свобода слова на ICTV» заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

    Очільник Міноборони зазначив, що наразі не можна казати, що вітчизняне ППО відповідає усім сучасним викликам, адже, як і російська система ППО, здебільшого складається з техніки та засобів ураження повітряних цілей ще радянського виробництва. Проте говорити про повну неготовність вітчизняного ППО не можна, а деякі сценарії військового вторгнення РФ до України із застосуванням авіації повністю виключені.

    «Дійсно, ідеального прикриття немає, але ми над цим працюємо. Але сказати що ми абсолютно незахищені – неможливо. Плюс, на сьогоднішній день є певні легкі комплеки, які озволяють збивати і повітряні цілі теж. Тому, наприклад, висадка (російського – «Главком») десанту, чогось такого – неможлива», – зазначив міністр оборони.

    Олексій Резніков додав, що ракетний удар РФ або масові бомбардування української території здається йому нереалістичним, адже росіяни мріють, що в Україні їх «зустрічатимуть із квітами», а бомбардування української території виключатиме таку можливість.

    Раніше Міністр оборони України оцінив готовність РФ до повномасштабного військового вторгнення.

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    Теги: Росія міністр Міноборони війна бомбардування Олексій Резніков
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    Міністр оборони оцінив готовність української протиповітряної оборони «зустрічати» авіацію РФ