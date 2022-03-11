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    Українська армія знищила окупантів із Дагестана й Чечні

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    В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Українська армія знищила окупантів із Дагестана й Чечні
    В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    З початку війни в Україні полягло понад 12 тисяч російських військових

    Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили підрозділ росармії, що складався з військових із Дагестана й Чечні. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці підрозділу.

    Згідно з довідковими матеріалами, знищені загарбники належали до військової частини 65384, яка дислокується у місті Шалі Чеченської республіки.

    Серед вбитих Садиров Несредин Сулейманович 15.07.1981 року народження, родом з Дагестана; Курбанов Альберто Багадирович, 15.10.1982 року народження, родом з Дагестана; Третьяков Андрей Альбертович, заступник командира взводу.

    «Російські солдати з Чечні й Дагестана, що прийшли завоювати Україну, відправляться додому в «подарункових пакетах», – наголосили українські військовослужбовці.

    За минулу добу втрати противника становлять 266 солдатів. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

    Крім цього, знищено 18 танків, 60 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони та 32 автомобільні техніки.

    Загалом, з початку війни в Україні полягло понад 12 тисяч російських військових. Також ліквідовано та виведено з ладу 1165 бойових броньованих машин ворога, 558 автомобільної техніки, 353 танка, 125 артилерійських систем, 83 гелікоптера, 57 літаків.

    Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: Росія Львівщина армія війна #stoprussia
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    Українська армія знищила окупантів із Дагестана й Чечні