Тренер ЛНЗ оцінив нічию з «Шахтарем» у чемпіонських перегонах Прем'єр-ліги

Вітчизняний фахівець поділився емоціями від центрального поєдинку весни

Керманич черкаського ЛНЗ Віталій Пономарьов підсумував матч 23-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги проти донецького «Шахтаря» (2:2). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на УПЛ ТБ.

«Грали перша та друга команди, і я вважаю, що гра вболівальникам сподобалася. Хочу подякувати гравцям, які виконали майже все, що просили. Це позитивний результат, і з урахуванням матчу на зборах ми не програли «Шахтарю» у трьох зустрічах», – розповів тренер.

Пономарьов також поміркував про боротьби за титул УПЛ. Він відзначив, що «насінники» значно поступаються вітчизняному гранду. Передусім «Шахтар» має більший кадровий потенціал.

«Головне завдання – конкурентна команди, а її ми ще не створили. Працюємо далі. Щодо голів зі стандартів, то весь тиждень тренували стандарти, і раніше такого не було. У другому таймі ми мали шанси, хоча розуміли, що «Шахтар» матиме перевагу. Тактична боротьба. Якщо порівнювати команди, то в «Шахтаря» такі футболісти на заміні… Складно конкурувати з ними», – резюмував тренер.

Тим часом керманич «Шахтаря» Арда Туран після нічиєї з ЛНЗ поскаржився на складний графік. На думку керманича «Шахтаря», функціонери повинні йти назустріч останньому представнику України в єврокубках. Зокрема, під час визначення дат поєдинків.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали форвард Матвій Пономаренко та керманич команди Ігор Костюк.