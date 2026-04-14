В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон

Функціонер підтвердив інформацію про розширення вітчизняної футбольної піраміди

Президент Професіональної футбольної ліги Олександр Каденко поділився планами створення Третьої ліги в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Український футбол».

За словами очільника ПФЛ, наразі формують робочу групу в аматорському та професіональному футболу. Вона працюватиме над форматом змагань та іншими деталями проєкту. Потім організація збирається комунікувати з Українською асоціацією футболу щодо варіантів створення ліги. Базовий термін старту Третьої ліги – сезон 2027/28.

«Я думаю, що спортивний критерій буде обов'язковим. Безумовно, це команди, які виступають в аматорському чемпіонаті та є лідерами своїх регіональних змагань. Відповідно, потрібна система, яка буде підтримувати, у першу чергу, спортивний принцип і враховувати усі інші нюанси», – заявив Каденко.

Як зміниться формат інших ліг

Очільник ПФЛ переконаний, що Третя ліга буде вмонтована в піраміду професіональних змагань. Зокрема, переможець дивізіону виходитиме до Другої ліги, а невдахи останньої – вилітатимуть до Третьої. Також колективи нової ліги зможуть брати участь в Кубку України.

«Я думаю, що якась картина стане зрозумілою у червні. Ми ж і з представниками Другої ліги та аматорськими клубами будемо спілкуватися, а не так, що зберемося й приймемо рішення. Їм грати», – резюмував Каденко.

Футбольна піраміда України

Наразі професіональний футбол складається з трьох дивізіонів. Елітний – Прем'єр-ліга. Натомість ПФЛ залишається організатором змагань у Першій та Другій лігах.

Обмін командами встановлений між УПЛ і Першою лігою, а також між Першою і Другою лігами. Невдахи сезону в найнижчому дивізіоні не втрачають професіональний статус. Проте, зазвичай кілька колективів через фінансові проблеми взагалі не дограють кампанію або не заявляються на новий сезон.

