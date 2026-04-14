В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон

glavcom.ua
Професіональна футбольна ліга складатиметься з трьох дивізіонів
фото: Sport Arena

Функціонер підтвердив інформацію про розширення вітчизняної футбольної піраміди

Президент Професіональної футбольної ліги Олександр Каденко поділився планами створення Третьої ліги в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Український футбол».

За словами очільника ПФЛ, наразі формують робочу групу в аматорському та професіональному футболу. Вона працюватиме над форматом змагань та іншими деталями проєкту. Потім організація збирається комунікувати з Українською асоціацією футболу щодо варіантів створення ліги. Базовий термін старту Третьої ліги – сезон 2027/28.

«Я думаю, що спортивний критерій буде обов'язковим. Безумовно, це команди, які виступають в аматорському чемпіонаті та є лідерами своїх регіональних змагань. Відповідно, потрібна система, яка буде підтримувати, у першу чергу, спортивний принцип і враховувати усі інші нюанси», – заявив Каденко.

Як зміниться формат інших ліг

Очільник ПФЛ переконаний, що Третя ліга буде вмонтована в піраміду професіональних змагань. Зокрема, переможець дивізіону виходитиме до Другої ліги, а невдахи останньої – вилітатимуть до Третьої. Також колективи нової ліги зможуть брати участь в Кубку України.

«Я думаю, що якась картина стане зрозумілою у червні. Ми ж і з представниками Другої ліги та аматорськими клубами будемо спілкуватися, а не так, що зберемося й приймемо рішення. Їм грати», – резюмував Каденко.

Футбольна піраміда України

Наразі професіональний футбол складається з трьох дивізіонів. Елітний – Прем'єр-ліга. Натомість ПФЛ залишається організатором змагань у Першій та Другій лігах.

Обмін командами встановлений між УПЛ і Першою лігою, а також між Першою і Другою лігами. Невдахи сезону в найнижчому дивізіоні не втрачають професіональний статус. Проте, зазвичай кілька колективів через фінансові проблеми взагалі не дограють кампанію або не заявляються на новий сезон.

До слова, раніше УПЛ назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру. Нападник черкаського ЛНЗ Данило Кравчук і головний тренер львівських «Карпат» Фран Фернандес отримали нагороди. Команди обох здобули перемоги в 22-му турі.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали форвард Матвій Пономаренко та керманич команди Ігор Костюк.

