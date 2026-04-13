Туран після нічиєї з ЛНЗ поскаржився на складний графік «Шахтаря»

Антон Федорців
Антон Федорців
Арда Туран емоційно прокоментував становище команди
фото: ФК «Шахтар»

Головний тренер донецького «Шахтаря» Арда Туран поділився думками про матч 23-го туру Прем'єр-ліги проти черкаського ЛНЗ (2:2). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на УПЛ ТБ.

«Шкода втрачати очки, але ми поважаємо ЛНЗ. Складний суперник. У боротьбі за титул усе в наших руках. У першому таймі грали не так, як я хотів, але у другому гра відповідала тому, що хочу бачити. Пишаюся гравцями в другому таймі. Важливо розуміти, що від матчу до матчу ми перебуваємо в складних умовах», – заявив турецький фахівець.

Водночас Туран побідкався через насичений графік «гірників». На думку керманича «Шахтаря», функціонери повинні йти назустріч останньому представнику України в єврокубках. Зокрема, під час визначення дат поєдинків.

«Наприклад, УАФ перенесла матч із «Зорею» і досі ліга не сказала, коли він має відбутися. «Шахтар» представляє Україну в єврокубках, тож я хотів би поскаржитися. Ми робимо все, але нам не йдуть назустріч і все ускладнюють. Тепер знову буде складний виїзд, а перед цим було довге повернення. Потрібно робити так, щоб усім було зручно грати. Хлопці роблять максимум можливого», – резюмував Туран.

У четвер, 16 квітня, «гірники» зустрінуться з нідерландським АЗ у чвертьфіналі Ліги конференцій. Далі на «Шахтар» чекатимуть три поєдинки чемпіонату України впродовж тижня. Суперниками команди Турана будуть житомирське «Полісся», згадана «Зоря» і «Кудрівка».

До слова, раніше УПЛ назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру. Нападник черкаського ЛНЗ Данило Кравчук і головний тренер львівських «Карпат» Фран Фернандес отримали нагороди. Команди обох здобули перемоги в 22-му турі.

Нагадаємо, нещодавно «Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги. Представники «біло-синіх» отримали нагороди найкращому футболісту та тренеру лютого-березня. Лауреатами стали форвард Матвій Пономаренко та керманич команди Ігор Костюк. 

Новини

