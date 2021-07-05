В Україні започатковують фестиваль пам'яті співачки Євгенії Мірошниченко

За час викладацької діяльності Євгенія Мірошниченко виховала більше 90 співаків

З нагоди 90-річчя відомої укрїнської спіачки Євгенії Мірошниченко 10 липня у Києві відбудеться гала-концерт, який стане відкриттям Міжнародного вокального фестивалю.

Гала-концерт відкриє серію з яскравих музичних подій, в яких візьмуть участь більше 35 учнів Мірошниченко зі всього світу. Фестиваль триватиме протягом кількох місяців у Києві та Харкові – на малій батьківщині співачки, – й завершиться грандіозним гала-концертом 24 жовтня на сцені Національної опери України.

За час викладацької діяльності Євгенія Мірошниченко виховала більше 90 співаків, які сьогодні активно концертують та виступають на провідних світових сценах. Євгенія Мірошниченко була невтомною захисницею кращих традицій вокальної академічної української школи: у період, коли в Україні не функціонувало артистичних агентств та можливостей для стажування і вдосконалення вокально-сценічної майстерності, співачка невтомно використовувала власні контакти для розробки міжнародних партнерств із зарубіжними концертними організаціями з метою промоції молодих українських співаків. Саме завдяки їй багато провідних артистів оперного жанру, які зараз активно виступають за кордоном, отримали путівку в життя.

«Не існувало питання, на яку оперу ти хочеш потрапити. Це був феномен, коли люди купували квиток на ім’я, на Мірошниченко. Історія театру передбачає образ – примадонна. Євгенія Семенівна була фактично останньою примадонною української опери. Після неї були голоси, були дуже приємні люди, були чарівні співачки. Але не було в них такого, я б сказав, співзвуччя. Не було такого артистичного високого польоту генія», – розповів театральний критик Олег Вергеліс.

Під час фестивалю відбудеться п’ять різних концертів за участі видатних учнів Мірошниченко – українських та зарубіжних виконавців, що активно пропагують нашу музичну культуру на сценах Відня, Бонна, Цюріха, Нью-Йорка та багатьох ін. міст світу (У. Алексюк, О. Безсмертна, Л. Белкіна-Лезер, О. Верба, А. Польова та ін.), народних та заслужених артистів України – солістів національних театрів (О.Нагорна, Н.Шелепницька, Т. Ганіна, К. Стращенко, О. Арбузова, Г. Грегорчак, С. Пащук, С.Ковнір, Д. Іванченко та ін.), а також відомих співаків - колег Мірошниченко, педагогів та учнів кафедр оперного та камерного співу Національної музичної академії імені П.І.Чайковського.

Тим часом, у Японії відбувся концерт пам’яті Героя України, видатного оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі.

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