В Україні влітку подорожчає хліб – аналітик

Основні коливання ціни хліба в цьому році вже відбулися

«Хліб буде потрохи рости в ціні, але незначно», прогнозує експерт

В українських супермаркетах цього літа хліб може подорожчати на 2-3%. Про це розповів Олексій Дорошенко, глава Асоціації постачальників торговельних мереж, пише agronews.ua.

«Ми бачили 2020 рік з зростаючими цінами на хліб, і подорожчання хліба і хлібобулочних виробів в 2021 році. Але подорожчання хліба, яке почалося на початку поточного року, зараз сповільнилося», — розповідає Дорошенко.

За словами експерта, хліб в українських супермаркетах влітку якщо і подорожчає, то трохи.

«Хліб буде потрохи рости в ціні, але незначно. Я думаю, в червні, липні і серпні може додатися близько 2−3% до ціни хліба. Основні коливання ціни хліба в цьому році вже відбулися», – зауважує глава асоціації.

Як відомо, тільки за останній рік вартість хліба збільшилася на 12,5%. Тенденція зростання ціни не припиняється, розповів економічний експерт Олег Пендзин.

Натомість керівник Союзу українського селянства Іван Томич стверджує, що цього року в Україні очікується хороший урожай озимої пшениці та яблук.

Однак, поки що ціни в Україні ростуть. Несприятливі погодні умови, високі ціни на пальне, зростання вартості газу та електроенергії негативним чином позначилось на вітчизняному агарному секторі, внаслідок чого вартість сільськогосподарських продуктів є помітно вищою, аніж в аналогічному періоді минулого року.

им часом Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства пропонує підвищити мінімальні ціни на алкоголь та готує проєкт відповідної постанови.

Нагадаємо, ціни на продукти продовжують зростати як в світі, так і в Україні. З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.

Експерти назвали три основні причини зростання цін в Україні. Перша – світове здорожчання продуктів, друга – сезонний фактор – мова йде про ранні овочі, коренеплоди та ягоди. Третя – зниження обсягу пропозиції ряду товарів, перш за все, це м'ясо і морська риба.

Ціни на цибулю в Україні виросли вперше з літа 2020 року. Наприкінці попереднього тижня ціни на цибулю ріпчасту в Україні рідко перевищували 4,50 грн/кг. Зараз же ціна на якісну продукцію варіюється від 4 грн до 5 грн/кг, а цибуля ріпчаста проблемної якості продається від 3,00 грн/кг.

Хоча темпи зростання поки досить несуттєві, сам факт того, що цибуля стала дорожчати, вже вселило деякий оптимізм у фермерів, у яких залишилися ще істотні запаси продукції.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кілограм до вересня поточного року.