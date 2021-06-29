Українські боксери зробили подарунок скандальному Басті (фото)
Репер Баста показав фотографію у фірмовій бейсболці і футболці від Ломаченка з написом Lomus
Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко зробили подарунок скандальному російському реперу Василю Вакуленко, більш відомому під псевдонімом Баста. Про це написав активіст Сергій Стерненко у Facebook.
«Малороси-боксери Ломаченко і Усик подарували бейсболку кримнашисту Басті. Максимальні манкурти. Нехай програють кожен бій», – прокоментував Стерненко.
У своєму Інстаграмі Баста виклав фотографію у фірмовій бейсболці і футболці від Ломаченка з написом Lomus. На ній він позує у боксерській стійці.
«Дякую за подгон», – прокоментував Баста, зазначивши в тегах Василя Ломаченка і Аліксандра Усика.
У відповідь Ломаченко написав: «З повагою Василь Михайлович».
Тим часом, у Києві під клубом, де пройшов концерт Басти зібралися як його прихильники, так ті, хто засуджують артиста з держави-окупанта. Між ним виникла суперечка.
Нагадаємо, мережі «Сільпо» та «Фора» опинилися у центрі скандалу через антиукраїнські заяви в інтернеті.