Українські боксери зробили подарунок скандальному Басті (фото)

«Дякую за подгон», – прокоментував подарунок скандальний репер, зазначивши в тегах Василя Ломаченка і Аліксандра Усика

Репер Баста показав фотографію у фірмовій бейсболці і футболці від Ломаченка з написом Lomus

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко зробили подарунок скандальному російському реперу Василю Вакуленко, більш відомому під псевдонімом Баста. Про це написав активіст Сергій Стерненко у Facebook.

«Малороси-боксери Ломаченко і Усик подарували бейсболку кримнашисту Басті. Максимальні манкурти. Нехай програють кожен бій», – прокоментував Стерненко.

У своєму Інстаграмі Баста виклав фотографію у фірмовій бейсболці і футболці від Ломаченка з написом Lomus. На ній він позує у боксерській стійці.

«Дякую за подгон», – прокоментував Баста, зазначивши в тегах Василя Ломаченка і Аліксандра Усика.

У відповідь Ломаченко написав: «З повагою Василь Михайлович».

Тим часом, у Києві під клубом, де пройшов концерт Басти зібралися як його прихильники, так ті, хто засуджують артиста з держави-окупанта. Між ним виникла суперечка.

Нагадаємо, мережі «Сільпо» та «Фора» опинилися у центрі скандалу через антиукраїнські заяви в інтернеті.