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    Українські боксери зробили подарунок скандальному Басті (фото)

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    &laquo;Дякую за подгон&raquo;, &ndash; прокоментував подарунок скандальний репер, зазначивши в тегах Василя Ломаченка і Аліксандра Усика - Українські боксери зробили подарунок скандальному Басті (фото)
    «Дякую за подгон», – прокоментував подарунок скандальний репер, зазначивши в тегах Василя Ломаченка і Аліксандра Усика
    фото: Василь Вакуленко/Instagram

    Репер Баста показав фотографію у фірмовій бейсболці і футболці від Ломаченка з написом Lomus

    Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко зробили подарунок скандальному російському реперу Василю Вакуленко, більш відомому під псевдонімом Баста. Про це написав активіст Сергій Стерненко у Facebook.

    «Малороси-боксери Ломаченко і Усик подарували бейсболку кримнашисту Басті. Максимальні манкурти. Нехай програють кожен бій», – прокоментував Стерненко.

    У своєму Інстаграмі Баста виклав фотографію у фірмовій бейсболці і футболці від Ломаченка з написом Lomus. На ній він позує у боксерській стійці.

    «Дякую за подгон», – прокоментував Баста, зазначивши в тегах Василя Ломаченка і Аліксандра Усика.

    У відповідь Ломаченко написав: «З повагою Василь Михайлович».

    Тим часом, у Києві під клубом, де пройшов концерт Басти зібралися як його прихильники, так ті, хто засуджують артиста з держави-окупанта. Між ним виникла суперечка.

    Нагадаємо, мережі «Сільпо» та «Фора» опинилися у центрі скандалу через антиукраїнські заяви в інтернеті.

    Теги: Крим Росія Василь Ломаченко Facebook Олександр Усик Сергій Стерненко
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    Українські боксери зробили подарунок скандальному Басті (фото)