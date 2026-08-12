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Росія почала купувати бензин в Індії після ударів по НПЗ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія почала купувати бензин в Індії після ударів по НПЗ
Росія почала завозити бензин з Індії
фото: ЕРА

Перша партія пального вже прибула до РФ складним маршрутом через Єгипет

Росія почала імпортувати бензин з Індії на тлі дефіциту пального, який виник після серії українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Перша партія індійського бензину прибула до РФ 5 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Постачальником пального стала індійська компанія Nayara Energy, акціонером якої є російська «Роснефть». Бензин транспортували пов'язаними з Росією танкерами з перевалкою біля узбережжя Єгипту.

За даними Bloomberg, один із російських танкерів 18 червня завантажив 42 тис. тонн бензину на нафтопереробному заводі у Вадінарі в Індії. Згодом вантаж перевантажили на інше судно в єгипетському порту Дамієтта, після чого пальне доставили до Росії.

Аналітики зазначають, що початок постачання бензину з Індії разом із постійним імпортом з Білорусі та інших сусідніх країн свідчить про серйозний дисбаланс на російському ринку пального.

За оцінкою EA Analytics, у липні російські нафтопереробні заводи переробляли близько 3,6 млн барелів сирої нафти на добу. Це приблизно на третину менше за сезонну норму.

Однією з причин скорочення переробки стала серія українських ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі. Минулого тижня атаки зачепили п'ять нафтопереробних підприємств, а цього тижня – щонайменше два.

На тлі проблем із забезпеченням внутрішнього ринку Росія заборонила експорт бензину та дизельного пального. Таким чином Москва намагається залишити доступні обсяги пального всередині країни.

Водночас Росія почала компенсувати нестачу за рахунок імпорту. Крім постачання з Індії, країна продовжує отримувати бензин із Білорусі та інших сусідніх держав.

Компанія Kpler зафіксувала ще кілька подібних постачань індійського пального. Це свідчить про те, що імпорт бензину з Індії до Росії може продовжитися на тлі проблем із роботою російських НПЗ.

Нагадаємо, що російський нафтохімічний комплекс «Сібур-ЗапСибНефтехим» у Тобольську призупинив роботу на невизначений термін після атаки БпЛА 10 серпня.

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Теги: нафта росія ЗСУ дрон

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