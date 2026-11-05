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Дрони атакували нафтового гіганта Росії: чим важливий Рязанський НПЗ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дрони атакували нафтового гіганта Росії: чим важливий Рязанський НПЗ
Рязанський НПЗ охопила пожежа після атаки дронів
фото: росЗМІ

Підприємство здатне переробляти до 17–18 млн тонн нафти на рік та забезпечує пальним центральні регіони Росії, зокрема потреби її військової авіації

У ніч проти 5 листопада 2026 року в російській Рязані після атаки безпілотників спалахнула пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Підприємство належить до найбільших НПЗ Росії та відіграє важливу роль у забезпеченні країни бензином, дизельним і авіаційним пальним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторингові Telegram-канали.

Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії

Рязанський нафтопереробний завод розташований у південній промисловій зоні міста Рязань. Підприємство входить до структури російської нафтової компанії «Роснефть» та є одним із найбільших нафтопереробних комплексів країни.

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Проєктна потужність заводу становить приблизно 17–18 млн тонн нафти на рік. Це близько 340 тис. барелів на добу та орієнтовно 5% загальних нафтопереробних потужностей Росії.

Дрони атакували нафтового гіганта Росії: чим важливий Рязанський НПЗ фото 1
фото: Exilenova+

Підприємство виробляє автомобільний бензин різних марок, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум та інші нафтопродукти.

Рязанський НПЗ є одним із великих постачальників пального для Москви та центральних регіонів Росії. Його продукцію використовують автомобільний транспорт, промислові підприємства та інші споживачі.

Завод має значення для російської армії

Окреме значення Рязанський НПЗ має для забезпечення російських військових пальним. Підприємство виробляє дизельне пальне та авіаційний гас, які використовуються військовою технікою й авіацією.

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Зокрема, завод випускає авіаційне пальне марки ТС-1, призначене для реактивних двигунів. Такий вид пального використовується як цивільною, так і військовою авіацією.

Крім того, у 2014 році підприємство повідомляло про виготовлення експериментальних партій автомобільного бензину за спеціальними вимогами російського Міністерства оборони. Йшлося про пальне, характеристики якого мали відповідати потребам військової техніки.

Чому Рязанський НПЗ важливий для російської економіки

Рязанський завод є частиною системи постачання нафтопродуктів до центральної частини Росії. Підприємство має доступ до залізничної інфраструктури та трубопровідних каналів транспортування.

Завдяки цьому вироблене пальне може надходити до різних регіонів країни, зокрема Московського регіону, який є одним із найбільших споживачів нафтопродуктів.

Значні виробничі потужності роблять підприємство важливим елементом російської нафтопереробної галузі. Порушення його роботи потенційно може вплинути на обсяги виробництва та постачання окремих видів пального.

Водночас фактичні наслідки таких порушень залежать від характеру пошкоджень, тривалості ремонту та можливостей інших російських НПЗ компенсувати скорочення виробництва.

Рязанський НПЗ уже зазнавав атак

Рязанський нафтопереробний завод неодноразово ставав ціллю безпілотників. Протягом 2026 року повідомлялося про кілька атак на підприємство, зокрема у травні, вересні та жовтні.

Після атаки в середині жовтня на території заводу також виникла пожежа. Тоді губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив займання на підприємстві.

Згодом Reuters із посиланням на джерела в галузі повідомило, що внаслідок удару зупинилася одна з основних установок первинної переробки нафти CDU-6. Крім того, пошкоджень зазнали кілька трубопроводів.

Такі установки є важливою частиною технологічного процесу нафтопереробки, оскільки забезпечують початкове розділення сирої нафти на фракції для подальшого виробництва пального та інших нафтопродуктів.

Що відомо про нову атаку на підприємство

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада російська Рязань зазнала масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи, роботу протиповітряної оборони та пожежі в промисловій зоні міста.

Крім того, надходили попередні повідомлення про можливу пожежу на логістичному комплексі Wildberries та вибухи поблизу військового аеродрому «Дягілєво».

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Теги: нафта росія дрон

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