Українські курорти Кирилівку і Залізний Порт затопило після зливи (фото, відео)

Популярні в українців місця відпочинку постраждали від удару стихії

Від негоди, що вирувала 7 серпня, постраждали популярні українські курорти. Про це повідомила ДСНС.

Так, в Кирилівці через сильну зливу було затоплено три будинки на Приморському бульварі. Вода залила двори і кімнати на перших поверхах.

Залізний Порт у воді Автор: Микола Вершатьський

На щастя, обійшлося без постраждалих. Але з наслідками потопу жителям вдалося впоратися лише за допомогою рятувальників. Загони ДСНС відкачали мотопомпами 600 кубометрів води.

Неприємний сюрприз принесла погода і жителям Залізного Порту в Херсонській області. Після дощу центральна вулиця, що веде до пляжу, була затоплена, зливова каналізація не справлялася з потоком води. Людям доводилося йти по воді убрід або рятуватися на вузеньких тротуарах.

Нагадаємо, 7 серпня сильні дощі накрили Харків, напередодні ж Полтаву та деякі інші області. Стихія затопила там вулиці, повалила дерева та залишила місцевих жителів без світла.

Також у Дніпрі у суботу, 7 серпня, пройшли проливні дощі. З великою кількістю опадів не скрізь змогла впоратися каналізація, тож деякі вулиці затопило так, що ними буквально плавали.

На Лівобережному чоловік влаштував справжнє шоу, випливши на проїжджу частину вулиці на матраці, з парасолькою від сонця, вудкою та прохолоджувальними напоями.