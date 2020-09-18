В уряді пояснили, хто з пасічників може претендувати на дотацію
До 1 жовтня пасічники можуть оформити державну підтримку, – Висоцький
До 1 жовтня 2020 року пасічники можуть долучитися до державної програми підтримки. Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький на своїй сторінці в Facebook.
Спеціальна бюджетна дотація за наявності бджолосім’ї:
- подача документів до 1 жовтня поточного року;
- документи подаються за місцезнаходженням пасіки до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради ОТГ;
- розмір підтримки 200 грн/бджолосім‘я, але не більше 60 тис. грн.
Нагадаємо, що в уряді пояснили, хто з фермерів може претендувати на дотацію.
До слова, у держбюджеті-2021 для підтримки аграріїв передбачено понад 4 млрд грн.
Крім того, бджоли визнані найважливішими істотами на Землі.