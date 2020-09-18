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    В уряді пояснили, хто з пасічників може претендувати на дотацію

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    <span>Розмір підтримки 200 грн/бджолосім&lsquo;я, але не більше 60 тис. грн.</span> - В уряді пояснили, хто з пасічників може претендувати на дотацію
    Розмір підтримки 200 грн/бджолосім‘я, але не більше 60 тис. грн.

    До 1 жовтня пасічники можуть оформити державну підтримку, – Висоцький

    До 1 жовтня 2020 року пасічники можуть долучитися до державної програми підтримки. Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький на своїй сторінці в Facebook.

    Спеціальна бюджетна дотація за наявності бджолосім’ї:

    • подача документів до 1 жовтня поточного року;
    • документи подаються за місцезнаходженням пасіки до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради ОТГ;
    • розмір підтримки 200 грн/бджолосім‘я, але не більше 60 тис. грн.

    Нагадаємо, що в уряді пояснили, хто з фермерів може претендувати на дотацію.

    До слова, у держбюджеті-2021 для підтримки аграріїв передбачено понад 4 млрд грн.

    Крім того, бджоли визнані найважливішими істотами на Землі.


    документи Facebook Тарас Висоцький бджоли
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