В уряді пояснили, хто з пасічників може претендувати на дотацію



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Розмір підтримки 200 грн/бджолосім‘я, але не більше 60 тис. грн.

До 1 жовтня пасічники можуть оформити державну підтримку, – Висоцький

До 1 жовтня 2020 року пасічники можуть долучитися до державної програми підтримки. Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький на своїй сторінці в Facebook.

Спеціальна бюджетна дотація за наявності бджолосім’ї:

подача документів до 1 жовтня поточного року;

документи подаються за місцезнаходженням пасіки до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради ОТГ;

розмір підтримки 200 грн/бджолосім‘я, але не більше 60 тис. грн.

Нагадаємо, що в уряді пояснили, хто з фермерів може претендувати на дотацію.

До слова, у держбюджеті-2021 для підтримки аграріїв передбачено понад 4 млрд грн.

Крім того, бджоли визнані найважливішими істотами на Землі.