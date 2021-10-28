Українські селекціонери вивели новий сорт цибулі

Сорт рекомендують використовувати в усіх зонах України

На дослідній станції «Маяк» Інституту овочівництва та баштанництва Національної академії аграрних наук селекціонери створили новий сорт ріпчастої цибулі «Галичанка», який внесли у Державний реєстр. Про це повідомляють в Академії.

Загальна урожайність 25-38 т/га, зокрема товарна – 24-36 т/га.

«Маса однієї цибулини – 160–270 г. Сорт середньостиглий, вегетаційний період 106-112 діб. Лежкість 96-97%. Рівень достигання перед збиранням 94%. Сорт має щільну цибулину: придатність до механізованого збирання – п’ять балів. Пошкодження шкідниками та хворобами на рівні контролю Стригунівський носівський. Сорт стійкий до стрілкування за весняної і осінньої сівби», – зазначають в описі сорту.

У цибулинах нового сорту міститься: сухої речовини – 18,61 %, моноцукрів – 1,11 %, дицукрів – 11,17 %, загального цукру – 12,87 %, аскорбінової кислоти 6,82 мг/100 г.

Рослина має середню кількість листків із помірними восковим нальотом та зеленим забарвленням. Листок середній за довжиною та діаметром. Цибулини цього сорту середнього розміру: висотою 8,4 см, діаметром 8,2 см. Позиція максимального діаметру цибулини посередині. Цибулина має вузьку шийку. Форма цибулини округла, забарвлення сухої шкірки жовте. На цибулині міцність тримання сухої шкірки сильна. Товщина шкірки тонка. Забарвлення соковитих лусок немає.

Сорт цибулі ріпчастої «Галичанка» рекомендується для освоєння агрофірмами всіх форм власності та господарювання та у приватному секторі в усіх зонах України у відкритому ґрунті.

Нагадаємо, команда дослідників ARS та їхні партнери з Перу та США об’єднала два дикі види картоплі з Південної Америки та вивела гібриди, які витримували різкі заморозки. Робота тривала декілька років, у результаті чого отримали сорт, який має найбільшу здатність переносити морози.

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