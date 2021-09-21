Лікарі розповіли про корисні і шкідливі дози вживання яєць

Фахівці перерахували позитивні і негативні властивості яєць

Яйця входять в раціон будь-якої людини. Однак фахівці перерахували позитивні і негативні властивості яєць, а також розповіли про наслідки регулярного вживання цього продукту, пише Focus.

За словами медиків, тривалий час яйця відносили до числа шкідливих продуктів, вважаючи їх головним джерелом шкідливого холестерину і, як наслідок, захворювань серцево-судинної системи (інсульту, атеросклерозу).

Однак новітні дослідження не тільки оскаржують це твердження, а й доводять користь яєць в боротьбі з такими хворобами.

Згідно з розміщеною в Британському медичному журналі публікацією, у тих, хто їв до п'яти яєць на тиждень, ризик серцевих захворювань скорочувався на 10% у порівнянні з тими, хто вживав цей продукт вкрай рідко.

Однак у статті журналу американського кардіологічного коледжу такий висновок ставиться під сумнів. Вчені вважають, що в дослідженні британських колег не враховувався повний раціон.

Як відомо, рівень холестерину допомагають знизити фрукти, овочі, які багаті клітковиною, і щоденні фізичні вправи.

Німецьке товариство харчування рекомендує вживати три-чотири яйця на тиждень для тих, хто не страждає від діабету або серцевих захворювань.

Шведські вчені встановили, що норму можна підвищити до шести яєць, але тим, хто їсть більше, потрібно бути готовим до негативних наслідків.

Впливає і спосіб приготування: варені яйця засвоюються набагато легше, ніж яєчня з беконом, приготована в маслі. У той же час при виборі рослинного масла і додаванні помідорів блюдо вийде збалансованим.

Нагадаємо, професорка Аргентинського національного університету Трес де Фебреро Алехандро Меша у співпраці з провідними вченими встановила, що звук має безпосередній вплив на органолептичні властивості їжі. Так, кислий смак асоціюється зі швидкою, дисонансною, високою музикою, а гіркий пов’язаний з басовими тонами.

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