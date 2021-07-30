Пожежі у Туреччині: МЗС готується повертати громадян України

Вже кілька днів на півдні країни вирують лісові пожежі: понад 120 людей постраждало та троє загинуло

Наразі консульство України в Анталії перебуває на зв'язку з туроператорами регіону

Міністерство закордонних справ проробляє сценарії повернення громадян України додому на випадок погіршення ситуації у Туреччині. Вогонь фіксують біля популярних курортів Бодрум, Мармарис та Ічмелер.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що як тільки у Туреччині почалися пожежі, дипломатам було доручено цілодобово моніторити потреби громадян і загрози безпеці.

«Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе», – написав він у Twitter.

Як тільки почалися пожежі у Туреччині, доручив дипломатам 24/7 моніторити потреби громадян і загрози безпеці. Нині даних про постраждалих українців немає. Але ми вже проробляємо сценарії повернення громадян на випадок погіршення ситуації. Безпека українців за кордоном понад усе. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2021

Наразі консульство України в Анталії перебуває на зв'язку з туроператорами регіону, але масових звернень від громадян України або повідомлень про загрозу їхньому життю або здоров'ю там поки не фіксують, розповіли у пресслужбі МЗС агентству «Інтерфакс-Україна».

Окрім того, за даними МЗС України, станом на 18:00 29 липня турецька влада взяла під контроль пожежі поруч із готелями в провінції Анталія. Зокрема, осередки займання фіксують приблизно у 70 км від міста Анталія, 20 км від зони готелів в районі Манавгат та у районі Аксеки у 50 км від узбережжя.

Впродовж 29 липня нові пожежі виникли недалеко від курортів Мармаріс та Бодрум, але у Бодрумі в безпосередній близькості від готелів пожежу вже взяли під контроль.

Для громадян України у Туреччині у разі виникнення загрози життю та здоров'ю діє гаряча лінія консульства в Анталії: +90 554 169 96 60 та посольства України в Туреччині +90 539 550 98 98; +90 312 442 15 93.

Нагадаємо, в результаті лісових пожеж у Туреччині постраждало вже понад 180 людей. Влада Туреччини вже назвала ці пожежі національним лихом.

Нагадаємо, що на додачу до масштабної пожежі на італійському острові Сардинія, пожежі спалахнули також на Сицилії та в районі на центральному сході країни.

Додамо, що траса «Колима» в російській Якутії через масштабні пожежі, які вирували на площі 100 тисяч гектарів, стала схожа на «портал до пекла».

Раніше повідомлялося про те, що у США лісові пожежі вже охопили понад 340 000 акрів землі ( 137 000 гектарів – «Главком»), тому влада попереджала, що великій кількості мешканців штату Орегон слід підготуватися до евакуації.

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