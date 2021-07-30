Установив два національні рекорди. Українець об’їздив «пів світу» (фото)

У шухляді мандрівника вже 20 використаних паспортів та ще два дійсні

Костянтин Люрек встановив два національні рекорди України за мандрівки під час пандемії. Про це пише «Вечірній Київ».

Один рекорд – за максимальну кількість ПЛР-тестів із різних країн та територій, а саме 15 тестів. А другий рекорд – за максимальну кількість країн та територій, відвіданих під час пандемії, а саме 50.

Чоловік мандрував та встановлював рекорди з 1 січня 2020 року по 28 квітня 2021 року. Хоча їздити світом почав дуже давно.

Мандрівник розповів, що подорожувати почав ще у 1991 році, коли був студентом та мав їхати до Великої Британії. Відтоді він відвідав вже 174 країни-членів ООН та 215 країн списку ООН+.

Усе своє життя Костянтин проводить у різних куточках світу та витрачає на кожну подорож приблизно 750 євро, не враховуючи ПЛР-тести.

«У кожній країні ПЛР-тести коштують близько 100-150 доларів. Процедура неприємна, але заради мандрів готовий її робити. До речі, двічі робили безкоштовно — в Дубаї та в Африці, що мене здивувало», – уточнив Костянтин.

Подорожує чоловік переважно сам або ж у компанії найближчих друзів. У його шухляді вже 20 використаних паспортів та ще два дійсні.

Аби безпечно пересуватися світом, чоловік при першій можливості вакцинувався.

«Під час подорожей по Америці з’явилась можливість вакцинуватись Модерною. Першу дозу зробив у Бостоні у квітні, а другу – у травні», – коментує чоловік.

Подорожувати світом йому допомагає дистанційна робота. Він працює незалежним експертом у консалтинговій компанії з продажу автозапчастин.

Чоловік дуже любить їздити в різні куточки України, а за кордоном йому найбільше сподобалось в Італії, Новій Зеландії, США, Японії, ПАР та Аргентині.

Додамо, що нещодавно на Житомирщині зафіксували встановлення всеукраїнського рекорду з наймасовішого одночасного читання останнього монологу Мавки, головної героїні твору Лесі Українки «Лісова пісня».

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