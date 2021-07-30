Україна відправила до Туреччини пожежні літаки

Два пожежних літаки ДСНС України вилетіли до Туреччини для гасіння вогнищ лісових пожеж

Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою забезпечення

Два пожежних літаки ДСНС України в п'ятницю, 30 липня вилетіли до Туреччини для гасіння вогнищ лісових пожеж, що виникли 28 липня поблизу м. Манавгат (провінція Анталія) і поширилися на територію провінцій Стамбул, Кайсері, Коджаелі, Адана, Стамбул та Ізмір. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Відзначається, що Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою забезпечення. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи в гірських районах і залучалися раніше до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, Ізраїлі та Грузії.

Фото: dsns.gov.ua

Наразі загальна площа пожеж у Туреччині становить понад 1 тис. 500 га. Внаслідок пожеж чотири людини загинули і 183 людини постраждали, з них 58 осіб госпіталізовано. Пошкоджено понад 100 приватних будинків і споруд. Рятувальними службами взято під контроль 36 вогнищ лісових пожеж, триває гасіння 20 вогнищ.

Всього до гасіння пожеж, ускладнених сильним вітром і спекою, станом на 30 липня залучено понад 4 тис. осіб, 457 одиниць техніки та 35 повітряних суден.

До слова, МЗС готується повертати громадян України з Туреччини. Впродовж 29 липня нові пожежі виникли недалеко від курортів Мармаріс та Бодрум, але у Бодрумі в безпосередній близькості від готелів пожежу вже взяли під контроль.

Нагадаємо, в результаті лісових пожеж у Туреччині постраждало вже понад 180 людей. Влада Туреччини вже назвала ці пожежі національним лихом.

До слова, на додачу до масштабної пожежі на італійському острові Сардинія, пожежі спалахнули також на Сицилії та в районі на центральному сході країни.

Додамо, що траса «Колима» в російській Якутії через масштабні пожежі, які вирували на площі 100 тисяч гектарів, стала схожа на «портал до пекла».

Раніше повідомлялося про те, що у США лісові пожежі вже охопили понад 340 000 акрів землі (137 000 гектарів – «Главком»), тому влада попереджала, що великій кількості мешканців штату Орегон слід підготуватися до евакуації.