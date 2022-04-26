  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Військові показали, як відправили російських танкістів у пекло (відео)

    Від початку війни українські військові знищили понад 900 ворожих танків - Військові показали, як відправили російських танкістів у пекло (відео)
    Від початку війни українські військові знищили понад 900 ворожих танків

    Українські військові завдають окупантам втрат у живій силі та техніці

    Сьогодні, 26 квітня, українські військові знищили ворожий танк відразу після того, як він випустив снаряд по українських позиціях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    «Ефект бумеранга» для російських окупантів від протитанкістів 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. Ледь встигли вороги випустити снаряд з танка по українських позиціях, як одразу відправились в пекло», - йдеться в повідомленні.

    Військові зняли на відео знищення танка окупантів.

    Як повідомлялося, за добу на Сході українським військовим вдалося відбити п’ять атак ворога та знищити 100 рашистів.

    Станом на ранок 26 квітня, Росія втратила близько 22 100 своїх військових у повномасштабній війні проти України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Військові показали, як відправили російських танкістів у пекло (відео)