Військові показали, як відправили російських танкістів у пекло (відео)

Від початку війни українські військові знищили понад 900 ворожих танків

Українські військові завдають окупантам втрат у живій силі та техніці

Сьогодні, 26 квітня, українські військові знищили ворожий танк відразу після того, як він випустив снаряд по українських позиціях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ефект бумеранга» для російських окупантів від протитанкістів 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. Ледь встигли вороги випустити снаряд з танка по українських позиціях, як одразу відправились в пекло», - йдеться в повідомленні.

Військові зняли на відео знищення танка окупантів.

Як повідомлялося, за добу на Сході українським військовим вдалося відбити п’ять атак ворога та знищити 100 рашистів.

Станом на ранок 26 квітня, Росія втратила близько 22 100 своїх військових у повномасштабній війні проти України.