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Вперше після окупації Рубіжного рашисти почали ексгумацію тіл загиблих

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 12:04 glavcom.ua
Вперше після окупації Рубіжного рашисти почали ексгумацію тіл загиблих
Сотні мешканців Рубіжного залишаються похованими поблизу власних домівок
фото ілюстративне

Із сотень тіл ексгумували тільки 10

У Рубіжному вперше за три місяці після захоплення окупанти почали впорядковувати стихійні поховання. Наразі вони провели ексгумацію тіл 10 загиблих. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Росіяни не можуть організувати навіть елементарний вивіз сміття, яке накопичилося у дворах ще з весни. У кожному кварталі воно перетворилося вже на стихійні звалища. Понівечені кілька місяців тому автівки також залишаються на дорогах посеред міст. Тим часом в Рубіжному вперше за три місяці почали упорядковувати стихійні поховання – вилучили рештки 10 жителів міста», – зазначив Гайдай.

Посадовець наголосив, що сотні рубіжан залишаються похованими поблизу власних домівок. Тільки офіційно встановлених жертв російського вторгнення наразі понад 400 осіб. Це ті, хто загинув внаслідок обстрілів. А були ще ті, в яких від вибуху поблизу просто зупинялося серце, або через невщухаючі обстріли до людини не могла прорватися карета швидкої.

«Лише у Сєвєродонецьку облаштоване навесні поблизу Лісової Дачі кладовище нараховує близько 600 могил. Коли загострилася ситуація в Лисичанську, поховання там здійснювала Національна поліція – близько 200 загиблих та померлих. Майже усі вони були ідентифіковані і поховані за звичаями гідного прощання. А от окупаційна влада не в змозі зробити і цього», – додав Гайдай.

Раніше повідомлялося, що щоб закріпитися на Луганщині, росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкорюються. Розбиваючи одразу по декілька вулиць, окупанти покращують своє тактичне положення для наступу на міста Донеччини.

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Теги: Україна росія окупанти війна Луганщина

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