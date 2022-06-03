Хто русифікує книжковий ринок: активіст назвав ТОП-5 українських видавництв

На полицях українських магазинів все ще присутня велика кількість російськомовних видань

Українські видавництва продовжують видавати книги російських авторів, тим самим допомагаючи їм обійти заборону на російські книги в Україні. Про це написав активіст Олег Слабоспицький на своїй сторінці у Facebook.

За словами активіста, українські видавництва та друкарні допомагають російським книгам обходити санкції, щоб вільно продаватися у наших магазинах.

«Це доволі різні книги - від дитячих російськомовних книжок Корнєя Чуковского та про Машєньку (повбивав би за це) до художніх та кулінарних. Загальний тираж усіх цих книжок – понад 250 тисяч», – зазначив Слабоспицький.

Активіст також відзначив, що усіх російських книг, які йому вдалося знайти у київських магазинах, лише одна була видана безпосередньо у Москві. Він оприлюднив список видавництв та друкарень, які випустили у світ найбільше книг, із тих кількасот примірників, які йому вдалося знайти у столичних магазинах.

ТОП-5 видавців

ТОВ «Форс Україна» (Київ) – лідер, який видав 30% усіх книг

ТОВ «Видавництво Віват» (Харків)

Клуб сімейного дозвілля (Харків)

ТОВ «ПЕРО» (Київ)

ТОВ «Альпіна Паблішер» (Київ)

ТОП-5 друкарень

«Фактор-Друк» (Харків)

АТ «Харківська книжкова фабрика Глобус» (Харків)

ПП «Юнісофт» (Харків)

ТОВ «ПЕТ» (Харків)

ТОВ «Перша експериментальна друкарня» (Харків)

Слабоспицький також описав механізм, за яким росіяни обходять санкції в Україні – вони видають свої книги через підконтрольні українські видавництва.

«Але якщо детально почитати описи книжок виданих ТОВ «Форс Україна» то є цікавий нюанс. Головним редактором в них значиться... Рамиль Фасхутдинов. А це головний редактор видавництва «Бомбора», яке входить у найбільший російський книжковий холдинг «Эксмо-АСТ». Якщо ж порівняти книги видані ТОВ «Форс Україна» та книги на сайті російського видавництва «Бомбора» – фактично всі вони співпадатимуть один в один. Зрозуміло, що така купівля прав на російські книжки зроблена лише для того, щоб вийти з-під санкцій, які накладені на російські видавництва. Друкуємо в Україні і називаємо це «українською книжкою», – обурюється він.

Активіст нагадав, що у 2020 році вже був скандал, коли Український інститут книги профінансував ТОВ «Форс Україна» більше ніж на 2 млн. грн державних грошей, закривши очі на їхній прямий зв'язок з РФ.

Слабоспицький закликав мережі магазинів «Ашан» і NOVUS прибрати з продажу усі книжки російською мовою, тим самим подавши приклад для інших супермаркетів та книгарень.

«Бо повірте, є достатня кількість людей, щоб ці книжки утилізувати прямо у вас у залі супермаркетів. Це треба бути дуже впертими русифікаторами, щоб під час активної фази війни й надалі продавати продукцію мовою країни-агресора прикриваючись патріотичною позицією», – попередив активіст.

Нагадаємо, у березні цього року в Україні заборонили ввезення і розповсюдження всієї видавничої продукції з країни-агресора – Росії. Держкомтелерадіо призупинило видачу та зупинило дію дозволів на ввезення видавничої продукції з території РФ. Таке рішення ухвалили через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну з метою недопущення культурного та інформаційного впливу держави-агресора на суспільні настрої українців.

У Міністерстві культури та інформаційної політики оголосили, що з українських бібліотек вилучать російську пропагандистську літературу. Планується, що замість російських книжок бібліотечні полиці наповнить якісна українськомовна література та книги українських видавництв.

У відомстві розповіли, що вилучення буде відбуватися на основі методичних рекомендацій, які напрацювала Рада з питань розвитку бібліотечної справи.

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