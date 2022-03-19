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    Українського телеведучого Дмитра Комарова окупанти оголосили «ворогом Росії»

    Українського телеведучого Дмитра Комарова окупанти оголосили «ворогом Росії»
    фото Дмитро Комаров/Facebook

    Серед «ворогів і зрадників РФ», цікава зібралася. Макаревич, Кличко, Гребенщиков, Навальний та інші»

    Російський Комітет захисту національних інтересів визнав відомого українського ведучого програми «Світ навиворіт» Дмитра Комарова «ворогом Росії». Про це телеведучий повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Приймаю привітання! Почесне звання «ворог Росії» від Комітету захисту національних інтересів. Значить, я живу чесно і мені не соромно дивитися людям в очі. Та й компашка нас, «ворогів і зрадників РФ», цікава зібралася. Макаревич, Кличко, Гребенщиков, Навальний та інші», – написав він.

    Комаров додав, що хотів поїхати в Північну Корею і встигнути побачити минуле в сьогоденні. «Але це тепер неактуально. Північна Корея у світлі сьогоднішніх подій скоро здасться просунутою країною», – зазначив ведучий.

    Нагадаємо, уряд Росії затвердив перелік недружніх країн, до якого увійшли близько 50 держав. До цього переліку держава-агресорка включила Україну, на яку підступно напала 24 лютого. Також Кремль вважає ворогами країни ЄС, які підтримали Україну у протистоянні російській агресії.

    Теги: росія окупанти телебачення війна Україна Дмитрий Комаров окупація #stoprussia
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    Українського телеведучого Дмитра Комарова окупанти оголосили «ворогом Росії»