Українці у Німеччині можуть втратити виплати за відмову від роботи

Вікторія Літвінова
Нові правила стосуються всіх отримувачів Bürgergeld – як громадян Німеччини, так і українських біженців
За першу відмову від вакансії Jobcenter може скасувати 563 євро основної допомоги на місяць

У Німеччині набрало чинності посилене правило санкцій для отримувачів соціальної допомоги Bürgergeld: за відмову від підходящої роботи Jobcenter (центр зайнятості) може повністю скасувати основну частину виплат. Нові норми стосуються і українських біженців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bürgergeld.  

Що змінилося

Більшість змін реформи нової базової соціальної допомоги запрацює лише з 1 липня 2026 року, однак норми про санкції за відмову від роботи та мінімальний строк їх дії набрали чинності вже 23 квітня.

Раніше для повного скасування основної виплати була потрібна попередня аналогічна санкція протягом останнього року – тобто певна «передісторія» порушень. Тепер цю умову скасовано: достатньо першого випадку навмисної відмови від підходящої роботи. 

Яку суму можна втратити

Для одиноких дорослих розмір основної потреби у 2026 році становить 563 євро на місяць – саме ця сума може бути повністю скасована. Витрати на житло та опалення при цьому продовжують сплачуватися, але напряму орендодавцю. Тобто дах над головою формально зберігається, проте кошти на харчування, одяг та інші щоденні потреби не надходять. 

Ключові умови для застосування санкції

Jobcenter може застосувати повне скасування виплати лише за одночасного дотримання кількох умов:

  • вакансія об'єктивно відповідала навичкам та стану здоров'я особи;
  • робота була реально та безпосередньо доступна для виконання;
  • відмова була навмисною;
  • застосування санкції не спричиняє надзвичайних труднощів у конкретному випадку.

Мінімальний строк – спірний момент

Нова норма про мінімальний строк санкції викликає найбільше питань. Якщо вакансія вже зайнята іншим кандидатом, скасування виплати все одно триває щонайменше один місяць і максимум два. Людина вже не може виправити ситуацію власними діями, оскільки посада більше не існує. Критики вказують, що така конструкція фактично перетворює санкцію зі стимулюючої на каральну – і, ймовірно, стане предметом судових оскаржень.

Нагадаємо, у грудні 2025 року «Главком» повідомляв, що уряд Німеччини ухвалив рішення посилити дисциплінарні вимоги до отримувачів Bürgergeld –  зокрема запровадити суворішу систему санкцій за ігнорування візитів до Jobcenter.

До слова, з квітня 2025 року нові українські біженці, які прибули до Німеччини, більше не отримують Bürgergeld – замість цього їм виплачують меншу допомогу за законом про шукачів притулку.

