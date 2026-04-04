Німеччина заборонила молодим чоловікам виїжджати з країни без дозволу

З 1 січня 2026 року в Німеччині набрали чинності нові правила виїзду за кордон для чоловіків мобілізаційного віку. Згідно з повідомленням Berliner Zeitung, громадяни віком від 17 до 45 років тепер зобов'язані отримувати офіційну згоду від Центру кар'єри Бундесверу, якщо термін їхньої поїздки перевищує три місяці. Ця вимога є обов’язковою незалежно від мети подорожі – чи то навчання, робота, чи тривалий відпочинок. Про це повідомляє «Главком».

Такі зміни стали частиною Закону про модернізацію військової служби. Раніше положення про обмеження виїзду застосовувалися лише у стані оборони або за наявності підвищеної загрози, проте тепер вони діють і в мирний час. У Міністерстві оборони Німеччини пояснили, що цей крок необхідний для ведення актуального військового реєстру та розуміння того, хто з громадян перебуває за межами країни на випадок надзвичайної ситуації. Хоча закон передбачає, що у більшості випадків дозвіл має надаватися, сама процедура подання заявки є суворо обов’язковою.

Наразі відомство розробляє детальніший регламент та перелік можливих винятків, щоб уникнути надмірної бюрократії, проте чіткі санкції за порушення цих правил поки не визначені. Реформа є частиною стратегії зі збільшення чисельності Бундесверу до 255-270 тисяч військових до 2035 року. В межах цього плану молодим людям, народженим у 2008 році та пізніше, надсилатимуть анкети: для чоловіків їх заповнення буде обов’язковим, для жінок – добровільним. У 2026 році медичні огляди першими проходитимуть ті, хто виявить готовність служити, хоча загальний принцип добровільності служби в німецькій армії планується зберегти. Наразі для мільйонів чоловіків у Німеччині залишається незрозумілим практичний алгоритм отримання дозволів та наслідки у разі виїзду без відповідного повідомлення.

Як відомо, військово-морські сили Німеччини вивчають можливість створення ще одного військового порту на узбережжі Північного моря на тлі зростання потреб армії.

Військово-морські сили Німеччини та Федеральне міністерство оборони підтвердили факт обговорення, однак не розкрили деталей. Наразі єдиний військово-морський порт країни на Північному морі розташований у Вільгельмсгафені.