Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина заборонила молодим чоловікам виїжджати з країни без дозволу

glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото: AFP

Чоловіки від 17 до 45 років, які планують перебувати за кордоном понад три місяці, повинні отримувати спеціальний дозвіл від Бундесверу (Збройні сили Німеччини)

З 1 січня 2026 року в Німеччині набрали чинності нові правила виїзду за кордон для чоловіків мобілізаційного віку. Згідно з повідомленням Berliner Zeitung, громадяни віком від 17 до 45 років тепер зобов'язані отримувати офіційну згоду від Центру кар'єри Бундесверу, якщо термін їхньої поїздки перевищує три місяці. Ця вимога є обов’язковою незалежно від мети подорожі – чи то навчання, робота, чи тривалий відпочинок. Про це повідомляє «Главком».

Такі зміни стали частиною Закону про модернізацію військової служби. Раніше положення про обмеження виїзду застосовувалися лише у стані оборони або за наявності підвищеної загрози, проте тепер вони діють і в мирний час. У Міністерстві оборони Німеччини пояснили, що цей крок необхідний для ведення актуального військового реєстру та розуміння того, хто з громадян перебуває за межами країни на випадок надзвичайної ситуації. Хоча закон передбачає, що у більшості випадків дозвіл має надаватися, сама процедура подання заявки є суворо обов’язковою.

Наразі відомство розробляє детальніший регламент та перелік можливих винятків, щоб уникнути надмірної бюрократії, проте чіткі санкції за порушення цих правил поки не визначені. Реформа є частиною стратегії зі збільшення чисельності Бундесверу до 255-270 тисяч військових до 2035 року. В межах цього плану молодим людям, народженим у 2008 році та пізніше, надсилатимуть анкети: для чоловіків їх заповнення буде обов’язковим, для жінок – добровільним. У 2026 році медичні огляди першими проходитимуть ті, хто виявить готовність служити, хоча загальний принцип добровільності служби в німецькій армії планується зберегти. Наразі для мільйонів чоловіків у Німеччині залишається незрозумілим практичний алгоритм отримання дозволів та наслідки у разі виїзду без відповідного повідомлення.

Як відомо, військово-морські сили Німеччини вивчають можливість створення ще одного військового порту на узбережжі Північного моря на тлі зростання потреб армії. 

Військово-морські сили Німеччини та Федеральне міністерство оборони підтвердили факт обговорення, однак не розкрили деталей. Наразі єдиний військово-морський порт країни на Північному морі розташований у Вільгельмсгафені.

Теги: закон Німеччина армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua