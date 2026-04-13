Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кредит для України таки розблокують? Німеччина відреагувала на вибори в Угорщині

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Поразка Віктора Орбана на виборах може змінити позицію Будапешта, що відкриває можливість для розблокування ключових рішень ЄС
фото: AP

У Берліні очікують, що перемога Мадяра дозволить зняти блокування 90 млрд євро допомоги

У німецькому уряді заявили, що перемога опозиційної партії Петера Мадяра на виборах в Угорщині може сприяти швидкому схваленню фінансової допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Йдеться про кредит Європейського Союзу на €90 млрд, який має покрити військові та бюджетні потреби України у 2026-2027 роках. На фінальних етапах погодження це рішення було заблоковане прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

У Берліні розраховують, що перемога його політичного суперника дозволить змінити ситуацію та прискорити виділення коштів Києву.

«Це голосування означає, що є надія, що допомога Україні може бути надана дуже швидко. Уряд Німеччини працює над цим, тому він з нетерпінням чекає на швидке формування уряду в Угорщині», – сказав речник.

Раніше, 19 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримуватиме рішення, які є вигідними для України. Зокрема, йшлося про блокування 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, а також кредиту на €90 млрд. За його словами, така позиція зберігатиметься доти, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом «Дружба».

Окремо варто зазначити, що у жовтні 2025 року Орбан провів телефонну розмову з Путіним. Під час цього контакту угорський прем’єр заявив про готовність докласти «максимум зусиль», аби сприяти йому.

Орбан, зокрема, запропонував свою участь у спробах «врегулювання» війни проти України. Йшлося про можливість організації відповідного саміту у Будапешті.

У межах цієї ж бесіди Орбан навів байку Езопа про мишу, яка звільнила лева, що потрапив у пастку, після того як той раніше пощадив її життя. Згідно зі стенограмою, ця репліка викликала сміх у співрозмовника.

Теги: Угорщина Віктор Орбан Німеччина вибори кредит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua