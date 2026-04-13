Кредит для України таки розблокують? Німеччина відреагувала на вибори в Угорщині

Поразка Віктора Орбана на виборах може змінити позицію Будапешта, що відкриває можливість для розблокування ключових рішень ЄС

У Берліні очікують, що перемога Мадяра дозволить зняти блокування 90 млрд євро допомоги

У німецькому уряді заявили, що перемога опозиційної партії Петера Мадяра на виборах в Угорщині може сприяти швидкому схваленню фінансової допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Йдеться про кредит Європейського Союзу на €90 млрд, який має покрити військові та бюджетні потреби України у 2026-2027 роках. На фінальних етапах погодження це рішення було заблоковане прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

У Берліні розраховують, що перемога його політичного суперника дозволить змінити ситуацію та прискорити виділення коштів Києву.

«Це голосування означає, що є надія, що допомога Україні може бути надана дуже швидко. Уряд Німеччини працює над цим, тому він з нетерпінням чекає на швидке формування уряду в Угорщині», – сказав речник.

Раніше, 19 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримуватиме рішення, які є вигідними для України. Зокрема, йшлося про блокування 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, а також кредиту на €90 млрд. За його словами, така позиція зберігатиметься доти, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом «Дружба».

Окремо варто зазначити, що у жовтні 2025 року Орбан провів телефонну розмову з Путіним. Під час цього контакту угорський прем’єр заявив про готовність докласти «максимум зусиль», аби сприяти йому.

Орбан, зокрема, запропонував свою участь у спробах «врегулювання» війни проти України. Йшлося про можливість організації відповідного саміту у Будапешті.

У межах цієї ж бесіди Орбан навів байку Езопа про мишу, яка звільнила лева, що потрапив у пастку, після того як той раніше пощадив її життя. Згідно зі стенограмою, ця репліка викликала сміх у співрозмовника.