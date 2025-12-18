Головна Світ Економіка
Українські біженці в Німеччині можуть втратити виплати з безробіття: названо умови

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Українські біженці в Німеччині можуть втратити виплати з безробіття: названо умови
Загальний розмір виплат не зміниться
фото: Pixabay

Німецький уряд розпочав процес радикальної трансформації системи соціальної підтримки

Уряд Німеччини ухвалив рішення змінити процес виплати соціальної допомоги Bürgergeld. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Законопроєкт, розроблений міністеркою праці Бербель Бас, передбачає суттєве посилення дисциплінарних вимог та зміну критеріїв оцінки майнового стану для майже 5,5 млн людей, які наразі перебувають на державному утриманні. Однією з найбільш резонансних новацій є запровадження суворої системи санкцій за ігнорування візитів до центрів зайнятості (Jobcenter).

Якщо отримувач допомоги тричі поспіль не з’явиться на призначені зустрічі без поважної причини, виплати можуть бути припинені в повному обсязі. Навіть два пропущених візити призведуть до негайного скорочення фінансової підтримки на 30%.

Під загрозою скасування може опинитися навіть оплата оренди житла, хоча для осіб із психічними розладами передбачені спеціальні запобіжники проти повної втрати засобів до існування. Крім посилення контролю за відвідуваністю, реформа скасовує так званий пільговий період, протягом якого власні заощадження заявників не бралися до уваги під час призначення виплат.

Згідно з новим підходом, громадяни, які мають значні накопичення на банківських рахунках, будуть зобов’язані спочатку використовувати власні ресурси, і лише після цього зможуть претендувати на державну підтримку, розмір якої тепер залежатиме від віку та реальних потреб у фінансуванні житла.

Попри жорсткіші умови отримання, фактичний розмір виплат залишиться стабільним: самотні громадяни отримуватимуть 563 євро, а партнери у спільних домогосподарствах по 506 євро. Водночас держава продовжить покривати витрати на оренду та опалення в межах встановлених норм.

Основним пріоритетом оновлених центрів зайнятості стане якнайшвидше працевлаштування безробітних, хоча програми перекваліфікації та професійного навчання все ще залишатимуться доступними в межах індивідуальних планів співпраці. Запропонована урядом Фрідріха Мерца реформа має набути чинності з 1 липня 2026 року, проте для цього документ має підтримати Бундестаг.

До слова, станом на серпень 2025 року в Німеччині працює 271 800 українських біженців. Вони мають офіційну роботу і сплачують внески до фондів соціального страхування. Порівняно з 2024 роком ця цифра зросла на 80 тис.

Водночас 217 тис. українців зареєстровані в Німеччині як безробітні. Більшість з них (58%) шукають роботу на рівні, яка не потребує професійної освіти, а 36% шукають кваліфіковану роботу. Ще 24 тис. українців проходять курси німецької мови, які мають професійне спрямування. Вартість цих курсів оплачується центрами зайнятості.

Теги: соцвиплати біженці Німеччина

