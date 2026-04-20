Польщу накрила хвиля масових звільнень: хто може опинитися під ударом

Лариса Голуб
У Польщі збільшується кількість безробітних
фото з відкритих джерел

Промислові гіганти проводять оптимізацію та групові звільнення, сектор послуг та споживчий ринок адаптуються до нових умов

Початок 2026 року підтвердив тривожний тренд на польському ринку праці: бізнес-сектор скорочує штати, кількість вакансій стрімко зменшується, а рівень безробіття демонструє стабільне зростання.
За даними Державної служби зайнятості та головного статистичного управління (GUS), ситуація в промисловості та великому бізнесі продовжує погіршуватися, інформує «Главком».

За останніми даними державної служби зайнятості Польщі, протягом січня–лютого 2026 року підприємства офіційно заявили про намір скоротити 9 060 працівників. Це критичний показник, який на 50% перевищує цифри за аналогічний період минулого року.

Як зазначають в аналітичному центрі міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, йдеться передусім про групові звільнення у великих компаніях.

«Вибірка найбільших публічних кейсів за грудень 2025 – березень 2026 року показує, що щонайменше 10 відомих компаній заявили про наміри скоротити 4–4,5 тис. працівників. Це лише публічно відомі випадки, але вони відображають ширший тренд, який підтверджується офіційною статистикою», – зазначає Євген Кіріченко, засновник Gremi Personal.

Ключовим фактором негативної динаміки залишається переробна промисловість. За оцінками аналітичного центру Gremi Personal, що базуються на даних GUS, у січні–лютому 2026 року зайнятість у цій галузі скоротилася на 1,4% у річному вимірі. Це означає втрату приблизно 34 тис. робочих місць, а загальна кількість зайнятих у секторі впала до 2,37 млн осіб.

Найбільші втрати зафіксовано в:

  • автопромі (–3,4%),
  • меблевій галузі (–3,1%),
  • машинобудуванні 
  • виробництві металевих виробів (по –1,2%).

«Ці процеси корелюють із динамікою промислового виробництва. У січні–лютому зафіксовано фактичну стагнацію продажів, а в окремих сегментах – спад: металеві вироби (–3,7%), електротехнічна продукція (–3%), автомобілі та комплектуючі (–1,4%), меблі (–2,7%). Додатковий тиск створює зовнішня кон’юнктура. У лютому нові замовлення у промисловості за експортними контрактами скоротились на 3% у річному вимірі, а в січні експорт – на 4,6%», – пояснює Кіріченко.

За даними Головного статистичного управління (GUS), у лютому 2026 року рівень безробіття в Польщі сягнув 6,1% (+0,7 п.п. за рік). Кількість зареєстрованих безробітних зросла на 12,8% – до 954,9 тис. осіб.

Попри загальне «охолодження», низка галузей продовжує розширювати штати. За даними аналітичного центру Gremi Personal, позитивну динаміку зайнятості демонструють:

  • Виробництво транспортного обладнання: +2,6%
  • Готелі та ресторани: +2,1%
  • Електроніка: +1,7%
  • Логістика: +0,5%
  • Харчова промисловість: +0,3%.

Саме в цих сегментах, що зростають, ключову роль відіграє іноземна робоча сила. Аналітики відзначають, що кількість офіційно працевлаштованих іноземців у січні–лютому 2026 року зросла на 9% і сягнула 1,291 млн осіб. Зокрема, кількість працюючих українців зросла на 9,9%.

«Главком» писав, що структура української економіки зазнала незворотних змін під впливом пандемії та війни. Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова наголошує на зростанні ролі виробничого сектору та необхідності позбутися упереджень щодо «неофісної» праці. За словами Лібанової, нині на перший план виходить виробництво. Експертка вважає це позитивним сигналом для стійкості держави.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії оцінила рівень збідніння українців за час війни. «Бідності стало більше. Якщо перед ковідом ми говорили про 20 – 23%, тепер ми говоримо про 30», – зазначила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. Лібанова також зауважила, що критична ситуація в економіці зараз тримається завдяки зовнішній фінансовій підтримці. Вона провела історичну паралель, пояснивши, як економічний колапс може призвести до поразки держави швидше за військові невдачі.


 

Читайте також

Як зазначила Свириденко, у центрі працюють українські фахівці
В яких країнах найближчим часом зʼявляться Центри єдності українців: деталі
17 квiтня, 17:42
Після запровадження дозволу до країн ЄС могли виїхати близько 400 тис. українських чоловіків
Виїзд чоловіків до 23 років за кордон: Мінсоцполітики пояснило, чи скасує дозвіл
10 квiтня, 18:12
Верховна Рада взялася за оподаткування посилок та цифрових платформ
«Гайки» будуть всім». Верховна Рада почала виконувати податкові задачі МВФ реформа
8 квiтня, 17:15
Причиною загоряння могли стати свічки, поставлені перед хрестом
У Польщі на Страсну п’ятницю спалахнув 17-метровий хрест біля костелу
4 квiтня, 23:53
Українка розповіла про тенденцію зростання та нестабільності цін у Туречинні
«Всюди хочуть обманути». Українка назвала головні недоліки життя у Туреччині
2 квiтня, 16:27
Польські ЗМІ повідомляли, що Вашингтон звернувся до Варшави з неофіційним проханням поділитися однією з двох ракетних батарей Patriot
Польща відмовилася перекидати системи Patriot на Близький Схід після звернення США
31 березня, 16:19
Щербак наголосив, що під час роботи над книгою «Мертва пам’ять» замислився над двома цифрами
Експосол в США: Україна вже перемогла Росію стратегічно, але ми – у стані національної катастрофи
31 березня, 13:00
Українців звинувачують в організованому нападі, незаконному позбавленні волі та розбої
У Празі перед судом постали четверо українців та чешка: у чому їх звинувачують
30 березня, 20:58
Українець показав, як працюють деякі технології в супермаркетах Німеччини
Блогер показав незвичайну технологію в супермаркеті Німеччини та викликав бурхливу реакцію українців
26 березня, 09:29

Соціум

Польщу накрила хвиля масових звільнень: хто може опинитися під ударом
Польщу накрила хвиля масових звільнень: хто може опинитися під ударом
Російська пропаганда поширює фейк про «загороджувальні загони» ЗСУ на Харківщині
Російська пропаганда поширює фейк про «загороджувальні загони» ЗСУ на Харківщині
Дипломат оцінив бажання українських біженців повертатися з Чехії
Дипломат оцінив бажання українських біженців повертатися з Чехії
Ізраїльський солдат розбив статую Ісуса в Лівані
Ізраїльський солдат розбив статую Ісуса в Лівані
У Туапсе атаковано НПЗ
У Туапсе атаковано НПЗ
У США затримали мешканку Лос-Анджелеса за постачання іранської зброї до Судану
У США затримали мешканку Лос-Анджелеса за постачання іранської зброї до Судану

Новини

ЗСУ ліквідували на фронті колишнього захисника «Зорі», який зрадив Україну
Сьогодні, 11:37
Лукашенко розповів, як захищатиметься від вигаданої агресії проти Білорусі
Сьогодні, 10:19
Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
