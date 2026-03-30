Бере допомогу як біженка і купила елітний електрокар. Дружина заступника Кличка відзначилася дорогою обновою

З 2022 року сім’я Володимира Прокопіва (на фото дружина Віра) переїхала до Німеччини

З 2022 року Віра Прокопів із трьома дітьми безкоштовно проживають у німецькій квартирі

Дружина заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Віра Прокопів наприкінці минулого року придбала новенький електрокар Audi S6 SВ E-tron, 2025 року випуску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на річну декларацію столичного посадовця.

Вартість автівки, за даними декларації, складає 4,05 млн грн. Половину коштів (1,96 млн грн) на купівлю спортивної машини дружина заступника Кличка взяла у кредит у Приватбанку. Решту Віра Прокопів могла докласти від проданої Audi E-tron, 2019 року випуску (у декларації зазначено дохід від відчуження рухомого майна на суму 1,99 млн грн) або ж узяти з інших видів доходів.

За інформацією сайту з продажу автомобілів, Audi S6 SВ E-tron, 2025 року випуску «має високу продуктивність, хороший запас ходу, швидку зарядку, просторий салон на п’ятьох та місткий багажник».

«У салоні перебувати неймовірно комфортно, автомобіль обладнаний чотиризональним клімат-контролем, є підігрів і вентиляція сидінь. А для передніх сидінь є навіть функція масажу», – йдеться у повідомленні платформи з продажу авто.

Додамо, що Віра Прокопів користується ще однією автівкою, яка відображена у декларації як службова. Це – BMW X5, 2022 року випуску, записаний на фірму «ВП Груп», яка контролюється нею ж.

Крім того, «Главком» звернув увагу: починаючи з 2022 року, дружина заступника голови КМДА декларує виплати у вигляді допомоги біженцям від Федерального агентства з працевлаштування (Німеччина). Всього за 2022-2025 роки Віра Прокопів отримала 1,39 млн грн цієї допомоги.

Також з початку великої війни дружина посадовця одержала солідні суми заробітної плати від Німецької служби амбулаторної допомоги – загалом 6,1 млн грн.

Варто додати: з 2022 року сім’я Володимира Прокопіва (дружина і троє дітей) переїхала до Німеччини, де безкоштовно проживають у тамтешній квартирі.

Нагадаємо, що 17 квітня 2025 року співробітники СБУ та Нацполіції вручили підозру заступнику Кличка Володимиру Прокопіву. Йому інкримінували організацію схеми із незаконного переправлення військовозобов'язаних до Європи. Прокопів є фігурантом гучного корупційного розслідування.

У жовтні минулого року журналісти Bihus.іnfo з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості у столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності. Перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами.

Кличко тоді став на захист лідера партнерської фракції і звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів з проханням перевірити факти, викладені розслідувачами. А на час перевірки відсторонив Прокопіва з посади заступника голови КМДА.

Сам Прокопів тоді пафосно заявляв, що написав заяву про звільнення. 12 серпня суд постановив зняти цілодобовий домашній арешт та електронний браслет із заступника мера Києва.

Наприкінці листопада минулого року Прокопів повернувся до виконання посадових обов’язків заступника голови КМДА.