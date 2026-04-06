Українка назвала недолік життя в Канаді

Українка поділилася власним досвідом еміграції

Українка Юлія емігрувала до Канади, де живе вже три роки. Жінка розповіла, чому українцям ніколи «не стати своїми у Канаді» та як саме еміграція впливає на людей. Цим українка поділилася у своєму блозі в Іnstagram, де вона розповідає про тонкощі еміграції з України в Канаду, пише «Главком».

Українка пояснила, чому емігрантам з України ніколи не не вдасться стати «своїми» у Канаді. За її словами, українці відрізняються від канадців ставленням до життя та грошей. Причина цього полягає у тому, що Україна та Канада мають абсолютно різний досвід життя в минулому.

«Канадці виросли в країні, де ніколи не було революцій, голоду і дурних сусідів. У них завжди були гроші, їжа і безпека. Вони не відкладають на чорний день, бо не травмовані так, як ми. Тут люди планують відпустку на рік вперед, беруть спокійно кредити і живуть у своє задоволення і не розуміють, чого ми такі напружені», – розповіла українка.

Також вона зауважила, що життя в Канаді є нелегким саме через те, що емігранти не почувають себе частиною цієї країни: «Тут важко не через мову, роботу чи гроші, а через відчуття, що ти не з цієї системи координат. І це найсамотніше почуття з усіх».

За словами українки, існує один наслідок еміграції, про який мало хто говорить. Блогерка стверджує, що еміграція дуже «старить» людей. «Я вже три роки живу в Канаді, і є одна річ, про яку ніхто не говорить. Еміграція дуже швидко старить. І справа не в догляді, їжі чи грошах. Справа в постійній напрузі. Ти можеш посміхатись, жити в гарній країні, але психіка розуміє: ти не вдома», – заявила Юлія.

Також дівчина зауважила, що люди, які вже влаштувався на новому місці, мають громадянство чи право на проживання, все одно продовжують жити у стані стресу. «Але виглядають так, ніби заплатили за це своїм здоровʼям. Мені здається, що це і є справжня ціна еміграції, про яку мало говорять», – додала вона.

У коментарях під цим дописом українці теж поділилися своїм досвідом еміграції та проживання за кордоном. За словами однієї користувачки, вона теж помітила, що за кордоном швидше старіє.

«Помічала за собою. Повернулась, але і тут старшаю, бо просто старію як і всі після 40» .

«По собі відчуваю».

Українці поділилися своїм досвідом еміграції

Водночас інші користувачі пояснюють, що на зміни у зовнішності та здоров'я в еміграції впливає саме стрес:

«Стрес дуже сильно впливає на здоров’я. Це не, тому що ти емігрант».

Однак серед коментарів були й слова користувачів про те, що це не правда. А також вони порадили блогерці повертатися додому через складнощі життя за кордоном.

