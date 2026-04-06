Українка назвала недолік життя в Канаді

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Блогерка Юлія з України живе у Канаді три роки
Українка поділилася власним досвідом еміграції

Українка Юлія емігрувала до Канади, де живе вже три роки. Жінка розповіла, чому українцям ніколи «не стати своїми у Канаді» та як саме еміграція впливає на людей. Цим українка поділилася у своєму блозі в Іnstagram, де вона розповідає про тонкощі еміграції з України в Канаду, пише «Главком».

Українка пояснила, чому емігрантам з України ніколи не не вдасться стати «своїми» у Канаді. За її словами, українці відрізняються від канадців ставленням до життя та грошей. Причина цього полягає у тому, що Україна та Канада мають абсолютно різний досвід життя в минулому.

«Канадці виросли в країні, де ніколи не було революцій, голоду і дурних сусідів. У них завжди були гроші, їжа і безпека. Вони не відкладають на чорний день, бо не травмовані так, як ми. Тут люди планують відпустку на рік вперед, беруть спокійно кредити і живуть у своє задоволення і не розуміють, чого ми такі напружені», – розповіла українка. 

Також вона зауважила, що життя в Канаді є нелегким саме через те, що емігранти не почувають себе частиною цієї країни: «Тут важко не через мову, роботу чи гроші, а через відчуття, що ти не з цієї системи координат. І це найсамотніше почуття з усіх».

За словами українки, існує один наслідок еміграції, про який мало хто говорить. Блогерка стверджує, що еміграція дуже «старить» людей. «Я вже три роки живу в Канаді, і є одна річ, про яку ніхто не говорить. Еміграція дуже швидко старить. І справа не в догляді, їжі чи грошах. Справа в постійній напрузі. Ти можеш посміхатись, жити в гарній країні, але психіка розуміє: ти не вдома», – заявила Юлія.

Також дівчина зауважила, що люди, які вже влаштувався на новому місці, мають громадянство чи право на проживання, все одно продовжують жити у стані стресу. «Але виглядають так, ніби заплатили за це своїм здоровʼям. Мені здається, що це і є справжня ціна еміграції, про яку мало говорять», – додала вона.

У коментарях під цим дописом українці теж поділилися своїм досвідом еміграції та проживання за кордоном. За словами однієї користувачки, вона теж помітила, що за кордоном швидше старіє.

  • «Помічала за собою. Повернулась, але і тут старшаю, бо просто старію як і всі після 40» .
    «Це правда».
  • «По собі відчуваю».
Українці поділилися своїм досвідом еміграції
Українці поділилися своїм досвідом еміграції
Водночас інші користувачі пояснюють, що на зміни у зовнішності та здоров'я в еміграції впливає саме стрес:

  • «Стрес дуже сильно впливає на здоров’я. Це не, тому що ти емігрант».
Однак серед коментарів були й слова користувачів про те, що це не правда. А також вони порадили блогерці повертатися додому через складнощі життя за кордоном.

Нагадаємо, українка Юлія Іванова розкрила головні недоліки Туреччини, які стали причиною її рішення покинути ю країну. За словами дівчини, у Німеччині є чимало переваг для життя. Однією з них вона називає чисту воду з-під крана. Поліна Фаустова розповіла, що в Україні їй треба було купувати питну воду в автоматах.

До слова, українка, яка переїхала до Німеччини разом із родиною, розповіла про тонкощі життя в цій країні. До деяких недоліків у Німеччині Галина Гончарова й досі не може звикнути. За словами дівчини, перший недолік, який вона помітила під час життя в Німеччині – це те, що в країні все відбувається повільно. 

Українка назвала недолік життя в Канаді
Українка назвала недолік життя в Канаді
