Чемпіон світу-2014 ризикує опинитися у в'язниці за порушення закону

Антон Федорців
Жером Боатенг відповідатиме в суді
Прокуратура розпочала розслідування щодо легенди німецької Бундесліги

Колишній оборонець збірної Німеччини Жером Боатенг потрапив у поле зору правоохоронців і може піти за ґрати на короткий термін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Мюнхенська прокуратура почала розслідування щодо ексфутболіста. Боатенг сів за кермо автомобіля, хоча не мав права користуватися транспортним засобом після заборони. Такий вчинок кваліфікується як кримінальне правопорушення.

Інцидент стався у листопаді торік. Поліція зупинила авто колишнього центрбека «Баварії» на одній з вулиць Мюнхена. Права в Боатенга відібрали лише за місяць до нового порушення.

Наразі футболісту на пенсії загрожує покарання, що варіюється від грошового штрафу до позбавлення волі терміном до року. До осіб, які скоїли подібне правопорушення вперше, зазвичай застосовують штраф. Розмір – 30-40 денних ставок на основі щомісячного доходу правпорушника.

Чим відомий Жером Боатенг

Уродженець Берліна, вихованець місцевої «Герти». У резервній команді «Старої дами» дебютував у сезоні 2005/06, а в основній – у наступній кампанії.

Пізніше на батьківщині захищав кольори «Гамбурга» та «Баварії». Також виступав за англійський «Манчестер Сіті», французький «Ліон», італійську «Салернітану» та ЛАСК із австрійського Лінца.

Кольори збірної Німеччини захищав у 2009-2018 роках. Учасник двох чемпіонатів Європи та трьох чемпіонатів світу.

Трофеї Жерома Боатенга

У складі «Манчестер Сіті» виграв Кубок Англії. Натомість всі наступні титули на клубному рівні завоював із «Баварією».

Дев'ять разів став чемпіоном Німеччини, виграв п'ять Кубків і два Суперкубки Німеччини. Двічі тріумфував у Лізі чемпіонів, здобув два Суперкубки УЄФА та двічі виграв Клубний чемпіонат світу.

У складі збірної Німеччини виграв «бронзу» Мундіалю 2010 року та тріумфував на ЧС-2014. За підсумками сезону 2015/16 був визнаний найкращим футболістом Німеччини.

До слова, мадридський «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії». Півзахисник Майкл Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.

Нагадаємо, раніше «Баварія» знайшла запасний варіант на випадок втрати нападника Гаррі Кейна. Контракт із бомбардиром розрахований до літа 2027 року. Якщо пролонгувати договір не вдасться, то «ротен» придбають Віктора Осімгена з чемпіонату Туреччини.
 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина Жером Боатенґ

Визначились всі пари плейоф баскетбольної Суперліги
