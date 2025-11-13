Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німеччина скорочує виплати українським біженцям: коли почнуть діяти нові правила

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина скорочує виплати українським біженцям: коли почнуть діяти нові правила
Німеччина менше допомагатиме українцям
фото: picture alliance/dpa

Німеччина ще більше мотивуватиме українців до роботи

Влада Німеччини ухвалила рішення зменшити соціальні виплати для громадян України, які прибувають до країни. Причиною називають необхідність посилення мотивації біженців до працевлаштування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bіld.

Згідно з новими правилами, всі українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, отримуватимуть допомогу відповідно до Закону про шукачів притулку (Asylbewerberleistungsgesetz), а не в рамках чинної «громадянської допомоги» (Bürgergeld).

Громадянська допомога включає €563 євро на місяць, держава також оплачує оренду житла, опалення тощо. У законі про допомогу для прохачів притулку, навпаки, передбачено €196 на особисті потреби та €245 на необхідні витрати, наприклад, харчування, одяг. Усього – €441 євро на місяць.

Головною причиною реформи є невдоволення низькою кількістю працевлаштованих серед прибулих громадян України. Уряд Берліна сподівається, що зменшення соціальної допомоги стане додатковим стимулом для біженців швидше шукати роботу.

Наразі в Німеччині проживає близько 1,1 мільйона українців.

Рішення про посилення правил не є новим. У серпні 2025 року Маркус Зедер, прем'єр Баварії та лідер ХСС, вже пропонував позбавити українських біженців базової соціальної допомоги Bürgergeld, аби мотивувати їх працювати. У липні 2025 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також заявляв, що уряд планує запровадити більш суворі правила отримання соціальної допомоги для безробітних, включаючи біженців з України.

Нагадаємо, цього року у вересні ЄС надали статус тимчасового захисту 79 205 біженцям з України. Цей показник перевищив дані за серпень 2023 року. 

До слова, Велика Британія збирається змінити умови перебування біженців на своїй території. Зокрема міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд планує оголосити про посилення імміграційних правил країни.

Читайте також:

Теги: Німеччина соцвиплати українці держава біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День десантника відзначають в Україні 8 листопада
День десантно-штурмових військ України: історія свята, найкращі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 листопада, 07:15
У Німеччині депутати закликали зняти обмеження на експорт зброї до Ізраїлю
У Німеччині депутати закликали зняти обмеження на експорт зброї до Ізраїлю
15 жовтня, 01:47
Мінфін дає банкам стимул більше кредитувати бізнес
Мінфін підштовхує банки давати більше кредитів бізнесу
24 жовтня, 14:10
Пташиний грип шириться Німеччиною
Німеччина потерпає від нового спалаху пташиного грипу
24 жовтня, 15:22
Росія почала дедалі частіше обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, щоби послабити економіку та створити гуманітарну кризу
Ситуація в енергетиці. Президент оцінив наслідки ударів і розказав про домовленості з ФРН та Італією
28 жовтня, 13:23
The Telegraph: Німеччина зняла ліміти на військові витрати через загрозу з боку РФ
The Telegraph: Німеччина зняла ліміти на військові витрати через загрозу з боку РФ
3 листопада, 00:52
В останній місяць літа українці придбали товари вітчизняного виробництва на майже 5,1 млрд грн
Виплата національного кешбеку за серпень стартувала
11 листопада, 17:52
На полотні Івана Волошина – український воїн, який молиться на тлі зруйнованого храму
У костелі святого Миколая презентовано картину, що стане символом незламності України у Ватикані
5 листопада, 18:01
Багато дітей у ФРН залежать від державної допомоги
Кожна четверта дитина в Німеччині живе на соціальну допомогу
10 листопада, 21:15

Соціум

Німеччина скорочує виплати українським біженцям: коли почнуть діяти нові правила
Німеччина скорочує виплати українським біженцям: коли почнуть діяти нові правила
Зумери масово кидають партнерів через зовнішність та статус у соцмережах
Зумери масово кидають партнерів через зовнішність та статус у соцмережах
На аукціоні продано діамантову брошку Наполеона: скільки коштувала
На аукціоні продано діамантову брошку Наполеона: скільки коштувала
Ракети атакували російський Орел (відео)
Ракети атакували російський Орел (відео)
США припинили випуск пенні після понад 230 років в обігу
США припинили випуск пенні після понад 230 років в обігу
Трамп відреагував на згадку свого імені в листах Епштейна, опублікованих демократами
Трамп відреагував на згадку свого імені в листах Епштейна, опублікованих демократами

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua