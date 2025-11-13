Німеччина скорочує виплати українським біженцям: коли почнуть діяти нові правила

Німеччина ще більше мотивуватиме українців до роботи

Влада Німеччини ухвалила рішення зменшити соціальні виплати для громадян України, які прибувають до країни. Причиною називають необхідність посилення мотивації біженців до працевлаштування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bіld.

Згідно з новими правилами, всі українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, отримуватимуть допомогу відповідно до Закону про шукачів притулку (Asylbewerberleistungsgesetz), а не в рамках чинної «громадянської допомоги» (Bürgergeld).

Громадянська допомога включає €563 євро на місяць, держава також оплачує оренду житла, опалення тощо. У законі про допомогу для прохачів притулку, навпаки, передбачено €196 на особисті потреби та €245 на необхідні витрати, наприклад, харчування, одяг. Усього – €441 євро на місяць.

Головною причиною реформи є невдоволення низькою кількістю працевлаштованих серед прибулих громадян України. Уряд Берліна сподівається, що зменшення соціальної допомоги стане додатковим стимулом для біженців швидше шукати роботу.

Наразі в Німеччині проживає близько 1,1 мільйона українців.

Рішення про посилення правил не є новим. У серпні 2025 року Маркус Зедер, прем'єр Баварії та лідер ХСС, вже пропонував позбавити українських біженців базової соціальної допомоги Bürgergeld, аби мотивувати їх працювати. У липні 2025 року канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також заявляв, що уряд планує запровадити більш суворі правила отримання соціальної допомоги для безробітних, включаючи біженців з України.

Нагадаємо, цього року у вересні ЄС надали статус тимчасового захисту 79 205 біженцям з України. Цей показник перевищив дані за серпень 2023 року.

До слова, Велика Британія збирається змінити умови перебування біженців на своїй території. Зокрема міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд планує оголосити про посилення імміграційних правил країни.