Військові не втратять грошове забезпечення через тривале лікування: що змінилося

Закон скасовує 12-місячне обмеження та визначає новий порядок виплат під час тривалого лікування

Українським військовослужбовцям зберігатимуть грошове забезпечення протягом усього періоду стаціонарного лікування та реабілітації. Відповідні зміни передбачає закон №4954-IX, підписаний президентом України. Про це повідомило Міністерство оборони України, передає «Главком».

Що зміниться для військових

Нині грошове забезпечення за останньою займаною посадою під час стаціонарного лікування зберігається не більш як 12 місяців поспіль. Якщо лікування триває понад чотири місяці, для продовження виплат необхідний висновок військово-лікарської комісії про потребу в тривалому лікуванні.

Зміни до нарахувань грошового забезпечення під час лікування та реабілітації Міністерство оборони України

Після набуття чинності новими положеннями 12-місячне обмеження скасують. Грошове забезпечення зберігатиметься за весь період стаціонарного лікування та реабілітації, зокрема у разі лікування за кордоном.

Водночас скасування обмеження не означає автоматичного збереження всіх додаткових виплат. Порядок виплати додаткових винагород визначатиме Кабінет Міністрів.

Військових і надалі направлятимуть на ВЛК

Попри скасування 12-місячного обмеження, військовослужбовці мають проходити військово-лікарську комісію. Після лікування медогляд для визначення придатності до військової служби потрібно буде пройти не пізніше ніж через 12 місяців від його початку.

Якщо лікування триватиме понад рік, повторний огляд ВЛК проводитимуть щонайменше раз на чотири місяці.

Також закон передбачає покращене харчування для військовослужбовців, ветеранів та звільнених із полону під час лікування і реабілітації. Окремо передбачене забезпечення високофункціональними протезами та ортезами за державний кошт для військових із пораненнями й травмами та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Президент Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим прибув на Олександрівський напрямок, де Сили оборони проводять наступальну операцію. Про це повідомив глава держави.