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Чехія готує новий статус для українців: що зміниться вже у жовтні

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Чехія готує новий статус для українців: що зміниться вже у жовтні
Українці зможуть перейти на п’ятирічний дозвіл на проживання
фото: з відкритих джерел

Реєстрація на новий дозвіл на проживання триватиме до кінця року, але умови потрібно виконати заздалегідь

На початку жовтня Чехія відкриє онлайн-реєстрацію на спеціальний дозвіл на довгострокове перебування (ZDP) для частини українців із тимчасовим захистом. Реєстрація триватиме до 31 грудня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Чехії.

Йдеться про спеціальний довгостроковий статус, який видається на п’ять років. Він не є постійним проживанням, однак передбачає вільний доступ до чеського ринку праці.

Хто зможе претендувати на ZDP

Новий етап доступний не всім українцям із тимчасовим захистом. Щоб брати участь у процедурі 2026 року, людина мала виявити інтерес до отримання ZDP з 1 до 30 квітня 2026 року.

Серед основних умов:

  • станом на 1 квітня 2026 року мати щонайменше два роки безперервного тимчасового захисту;
  • після 1 квітня 2026 року зберігати безперервний тимчасовий захист до отримання картки ZDP;
  • не мати судимості;
  • мати за 2025 рік сукупний річний дохід щонайменше 440 тис. чеських крон;
  • за кожного наступного члена спільного домогосподарства до необхідної суми додається 110 тис. крон;
  • не отримувати гуманітарну допомогу з 1 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року;
  • не мати боргів за медичним страхуванням станом на 31 березня 2026 року;
  • мати безперервне медичне страхування протягом двох років;
  • мати належним чином зареєстроване житло;
  • мати чинний закордонний паспорт;
  • виконувати вимоги щодо обов’язкового навчання дітей у Чехії.

Більшість умов Міністерство внутрішніх справ перевіряє за даними державних реєстрів. Окремі вимоги перевірятимуть під час особистого візиту.

Коли українці дізнаються результат

На початку жовтня результат перевірки з’явиться в особистому кабінеті на Інформаційному порталі для іноземців. Увійти до нього потрібно буде за допомогою електронної ідентифікації.

Виконання окремих умов позначатиметься кольорами. Якщо людина виконала необхідні вимоги, у кабінеті стане доступною подальша реєстрація на ZDP та бронювання дати особистого візиту до відділення МВС.

Для людей, які подавали заяву разом у межах спільного домогосподарства, реєстрацію за всіх проводить його засновник. На особистий візит при цьому повинні прийти всі зареєстровані члени домогосподарства, зокрема діти.

Важливо: змінити заброньовану дату можна буде лише один раз. Тому МВС радить обирати дату, коли всі члени домогосподарства зможуть прийти та матимуть необхідні документи.

Які документи знадобляться

Під час візиту до МВС необхідно мати чинний закордонний паспорт.

Залежно від ситуації можуть знадобитися документи, що підтверджують родинні зв’язки членів спільного домогосподарства, а також документи про навчання дітей.

Після перевірки документів заявнику зроблять біометрію. Готову біометричну карту потрібно отримати протягом 60 днів після здачі біометричних даних.

Скільки коштуватиме оформлення

За видачу карти ZDP передбачений адміністративний збір. Для людини віком від 15 років він становить 2500 чеських крон, для дитини до 15 років – 1000 крон.

Чому важливо не втратити тимчасовий захист

Для майбутніх власників ZDP критично важливо зберегти безперервність тимчасового захисту після 1 квітня 2026 року.

МВС Чехії окремо зазначає, що цю умову перевірятимуть повторно перед візитом до відомства та під час видачі біометричної карти. Тобто навіть якщо людина виконала всі вимоги на початку перевірки, втрата тимчасового захисту під час процедури може стати проблемою.

Що дає новий статус

ZDP надається на п’ять років. Його власники мають вільний доступ до чеського ринку праці.

Водночас ZDP не є постійним проживанням. Це окремий вид довгострокового статусу для людей із тимчасовим захистом, які відповідають установленим критеріям.

Період перебування на ZDP може надалі враховуватися під час виконання вимог для отримання постійного проживання. Водночас період перебування на підставі тимчасового захисту зараховується за іншими правилами.

Що робити українцям зараз

Тим, хто виявив інтерес до ZDP у квітні 2026 року, варто перевірити доступ до особистого кабінету на Інформаційному порталі для іноземців та переконатися, що працює електронна ідентифікація.

На початку жовтня там має з’явитися результат перевірки умов. Якщо вимоги виконані, заявник зможе перейти до реєстрації та забронювати дату особистого візиту.

Реєстрація триватиме до 31 грудня 2026 року. Точну дату початку МВС Чехії наразі не називає, повідомляючи лише, що процедура стартує на початку жовтня.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що кількість українських студентів у чеських вишах продовжує зростати. За рік їхня кількість збільшилася на 15%, а Чехія залишається однією з країн, де українці активно здобувають вищу освіту.

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Теги: Чехія українці біженці

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