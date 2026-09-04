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Німецька поліція проводить спецоперацію через підозру на нову диверсію

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Німецька поліція проводить спецоперацію через підозру на нову диверсію
Перед цим були атаковані дві інші підстанції
фото: NonstopNews

На підстанції в Дормагені знайшли підозрілий предмет, а слідчі вже говорять про можливий навмисний напад на енергетичну інфраструктуру

У Німеччині поліція проводить спецоперацію біля електропідстанції в Дормагені, неподалік Кельна, після виявлення підозрілого предмета. Правоохоронці розглядають версію навмисного пошкодження об'єкта та перевіряють можливий зв'язок із попередніми атаками на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Bild.

За даними німецьких ЗМІ, це вже третій подібний інцидент біля електропідстанції за кілька днів. Раніше підозрілі атаки сталися в Бранденбурзі та Берггаймі в Північному Рейні-Вестфалії.

Що відомо про новий інцидент

Підозрілий предмет виявили біля підстанції в Дормагені між Кельном і Дюссельдорфом. На місце прибули правоохоронці та інші екстрені служби.

Представник поліції Кельна заявив, що слідчі виходять із версії саботажу. За даними Süddeutsche Zeitung, правоохоронці також отримали лист із заявою про відповідальність за інцидент. Подробиці про сам предмет та можливий масштаб пошкоджень поліція поки не розкриває.

Перед цим атакували дві підстанції

Перший відомий випадок стався 1 вересня біля підстанції Турнов-Прайлак у Бранденбурзі. Там невідомі намагалися спричинити короткі замикання у високовольтних лініях за допомогою саморобних пристроїв. У двох випадках їм це вдалося.

Поліція знайшла поблизу об'єкта двозначну кількість підозрілих пристроїв. За версією влади, метою могло бути масштабне відключення електроенергії, зокрема на сусідній електростанції Єншвальде.

Другий інцидент стався в ніч проти 2 вересня на підстанції в Берггаймі. Там через навмисно спричинене коротке замикання з мережі тимчасово вибули п'ять блоків буровугільних електростанцій. Поліція також виявила поблизу шість пускових пристроїв. Німецькі правоохоронці розслідують справу як можливий саботаж.

Чи стоїть за атаками Росія

Німецька влада поки не має підтверджень причетності Росії до цих інцидентів. Міністр внутрішніх справ Бранденбургу Ян Редманн заявляв, що не можна виключати причетність іноземних сил, однак наразі немає конкретних доказів, що за атаками стоїть інша держава або її спецслужби. Правоохоронці також перевіряють версію діяльності лівоекстремістських угруповань.

Новий інцидент у Дормагені посилює увагу німецьких правоохоронців до безпеки критичної енергетичної інфраструктури. Слідчі мають встановити, чи пов'язані три випадки між собою та хто може стояти за спробами пошкодження підстанцій.

Варто нагадати, що у Німеччині прогримів вибух після погроз Росії через закриття консульства.Уранці 2 вересня біля головного залізничного вокзалу Аугсбурга в Баварії стався вибух невідомого предмета. Унаслідок інциденту кілька людей отримали травми. 
 

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Теги: Німеччина гібридна війна диверсія

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