У Німеччині прогримів вибух після погроз Росії через закриття консульства

Вибух стався наступного дня після того, як між Берліном і Москвою різко загострилися дипломатичні відносини

Вибух стався біля головного вокзалу Аугсбурга, кілька людей отримали травми

Уранці 2 вересня біля головного залізничного вокзалу Аугсбурга в Баварії стався вибух невідомого предмета. Унаслідок інциденту кілька людей отримали травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані видання Bild.

Вибух пролунав невдовзі після 05:00 у проході однієї з будівель поблизу вокзалу. Після цього на місце прибули правоохоронці, які оточили частину території та розпочали масштабну операцію.

За попередніми даними, постраждалі отримали так звані акустичні травми через сильний звук вибуху. Точна кількість потерпілих наразі не повідомляється. Також вибухова хвиля пошкодила вікна в прилеглих будівлях. Інформація про інші можливі пошкодження уточнюється.

Через інцидент рух у районі головного вокзалу Аугсбурга зазнав обмежень. Частину території навколо вокзалу перекрили, а рух по першій колії тимчасово обмежили. Потяги спрямовують на інші колії, водночас пасажири можуть користуватися північним і південним входами до вокзалу.

Причини вибуху та обставини події наразі встановлюють. Поліція не повідомляла про зв'язок інциденту з терористичною діяльністю чи іноземним втручанням.

Вибух стався наступного дня після того, як між Берліном і Москвою різко загострилися дипломатичні відносини. 1 вересня уряд Німеччини заявив, що вважає Росію відповідальною за спробу атаки безпілотником із вибухівкою на аеропорт Лейпциг/Галле. Німецький уряд після цього оголосив про закриття російського генерального консульства в Бонні та припинення дії угоди щодо «Російського дому» в Берліні. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль також викликав російського посла.

Москва заперечила звинувачення Берліна та назвала їх безпідставними. Російське посольство заявило про «безпрецедентну ескалацію» у двосторонніх відносинах. Представниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи рішення Німеччини закрити консульство, заявила, що Москва дасть Берліну «гідну відповідь». Вона також стверджувала, що Німеччина нібито не надала переконливих доказів причетності Росії до атаки в Лейпцигу.