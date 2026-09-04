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«Ціни космічні». Українка розкрила мінуси життя у Вроцлаві

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Емігрантка розповіла про реалії життя в Польщі
колаж: glavcom.ua

Українка розповіла про проблему громадського транспорту у Вроцлаві
 

Українка Валерія переїхала до Польщі два роки тому та обрала для життя Вроцлав. Це місто спочатку сподобалося дівчині, та згодом вона помітила його недоліки. Про це пише «Главком» із посиланням на відео емігрантки в Instagram.

Вартість життя

За словами українки, життя у Вроцлаві недешеве. Квартиру вона винаймає за zł4 200 (близько 49 тис. грн). «Це недешеве місто, ціни на житло дійсно космічні. Іноді мені здається, що дешевше все ж таки жити у Варшаві. Ми віддаємо за 48 метрів квадратних zł4 200 злотих і я не можу сказати, що в нас якась класна квартира», – зауважила дівчина.

Транспор

Як розповіла Валерія, у Вроцлаві постійно відбуваються будівництва та ремонти, як, наприклад, трамвайних колій. У місті часто виникають проблеми із громадським транспортом.

Зокрема, через сильний дощ трамваї взагалі не їздять, а автобуси змінюють маршрути. Водночас викликати таксі також майже неможливо через великий попит.

Влітку через спеку ситуація з громадським транспортом майже подібна. «Якщо в нас сильна спека, в нас не ходить нормальний транспорт. І ти не можеш просто нічого собі запланувати. Я не знаю, така ситуація тільки у Вроцлаві, чи взагалі по всій Польщі», – розповіла українка.

До слова, українка на імʼя Анна поділилася своїм досвідом переїзду. Після чотирьох років перебування в польському Вроцлаві вона вирішила кардинально змінити обставини та вирушити спочатку до Німеччини, а згодом – до Іспанії. Блогерка відверто розповіла про головні причини, які змусили їх з хлопцем залишити Польщу.

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Теги: Польща українці за кордоном гроші ціни транспорт нерухомість

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