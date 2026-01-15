Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Де краще дивитися прогноз погоди: порада синоптикині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Де краще дивитися прогноз погоди: порада синоптикині
Синоптикиня закликає орієнтуватися на професійні джерела та Гідрометцентр
колаж: glavcom.ua

Наталія Діденко пояснила, чому не рекомендує конкретні погодні сайти

Більшість популярних сайтів із прогнозами погоди створені для зручності звичайних користувачів, не завжди мають зрозумілу професійну основу і зорієнтовані на заробітки на реклами. Тому довіряти таким ресурсам варто обережно. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За словами експертки, у своїй роботі вона користується професійними метеорологічними моделями. Натомість погодні сайти здебільшого орієнтовані на базові запити – чи буде дощ, сніг і яка очікується температура повітря.

«Переважна частина таких ресурсів має комерційну мету, і я не знаю, на основі яких даних вони формують прогнози. Тому рекомендувати конкретні сайти я не можу», – пояснила Діденко.

Синоптикиня радить звертатися до джерел, де працюють фахівці, зокрема до Українського гідрометцентру. Головне, щоб прогноз погоди базувався на професійних даних.

Зауважимо, що цьогорічна зима в Україні виявилася справжнім іспитом на виживання. Про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ показала уламки ракети
СБУ показала уламки «Орєшника» (фото)
9 сiчня, 14:21
У 2013–2024 роках видобуток коксівного вугілля в Україні скоротився на 74%
Польща стала найбільшим постачальником коксу в Україну у минулому році
5 сiчня, 12:44
Зеленський розраховує на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих
Зеленський пояснив, що може підштовхнути Москву до миру
4 сiчня, 11:58
Під нові санкції потрапили підприємства та їх керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв’язку, радіоелектронної боротьби й мікроелектроніки для російського ВПК та силових структур
Україна ввела нові санкції проти росіян і їхніх компаній
4 сiчня, 11:37
Лубінець пропонує законодавчо закріпити примусову евакуацію дітей із зон бойових дій
Лубінець наполягає на примусовій евакуації дітей із зони бойових дій
31 грудня, 2025, 16:06
Глава польського уряду наголосив на необхідності гарантій безпеки у разі територіальних поступок
Туск заявив про необхідність компромісу заради миру в Україні
30 грудня, 2025, 18:19
Гудь розповів, чому поляки уникали теми Ризького миру 1921 року
Хто кого зрадив? Український професор нагадав історичну подію, про яку поляки воліють мовчати
30 грудня, 2025, 09:07
Очільник Кремля спробував заспокоїти російську аудиторію традиційними мантрами про те, що війна нібито йде за сценарієм Москви
Путін погрожує продовжувати війну, якщо Україна не пристане на його умови
27 грудня, 2025, 21:43
Мирні домовленості, якщо вони все ж таки будуть підписані, не мають стати черговим Будапештським Меморандумом чи Мінськими угодами
Батіг чи пряник: як США і Європа шукають формулу миру
25 грудня, 2025, 12:41

Суспільство

У Львові +1°C: над містянами нависла нова небезпека
У Львові +1°C: над містянами нависла нова небезпека
Де краще дивитися прогноз погоди: порада синоптикині
Де краще дивитися прогноз погоди: порада синоптикині
Викрито змову двох компаній на тендерах із закупівлі обладнання для шкільних їдалень
Викрито змову двох компаній на тендерах із закупівлі обладнання для шкільних їдалень
Корпусна система у ЗСУ: Сирський повідомив про другий етап
Корпусна система у ЗСУ: Сирський повідомив про другий етап
Як безпечно пересуватися в умовах ожеледиці: поради травматолога
Як безпечно пересуватися в умовах ожеледиці: поради травматолога
Загинув, витягуючи побратимів з палаючого вертольота. Згадаймо Віталія Голду
Загинув, витягуючи побратимів з палаючого вертольота. Згадаймо Віталія Голду

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua