Де краще дивитися прогноз погоди: порада синоптикині

Наталія Діденко пояснила, чому не рекомендує конкретні погодні сайти

Більшість популярних сайтів із прогнозами погоди створені для зручності звичайних користувачів, не завжди мають зрозумілу професійну основу і зорієнтовані на заробітки на реклами. Тому довіряти таким ресурсам варто обережно. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

За словами експертки, у своїй роботі вона користується професійними метеорологічними моделями. Натомість погодні сайти здебільшого орієнтовані на базові запити – чи буде дощ, сніг і яка очікується температура повітря.

«Переважна частина таких ресурсів має комерційну мету, і я не знаю, на основі яких даних вони формують прогнози. Тому рекомендувати конкретні сайти я не можу», – пояснила Діденко.

Синоптикиня радить звертатися до джерел, де працюють фахівці, зокрема до Українського гідрометцентру. Головне, щоб прогноз погоди базувався на професійних даних.

Зауважимо, що цьогорічна зима в Україні виявилася справжнім іспитом на виживання. Про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.