Туск заявив про необхідність компромісу заради миру в Україні

Дональд Туск вважає, що можливі компроміси щодо територій мають бути підтверджені волею українського народу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що для досягнення миру Україні знадобиться піти на компроміс у територіальних питаннях. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед засіданням ради міністрів країни 30 грудня, відео опублікував його канал у YouTube.

Він висловився щодо перспектив мирних переговорів і умов, на яких Україна могла б погодитися на територіальні компроміси.

«З боку України це потребує компромісного підходу в територіальних питаннях. Президент [України Володимир] Зеленський демонструє справжню добру волю. З його погляду – що цілком зрозуміло – потрібним було б проведення референдуму. Український народ мав би висловити згоду щодо територіальних рішень. Очевидно, що така ймовірна згода має бути обумовлена реальними, надійними гарантіями безпеки для України», – пояснив глава польського уряду.

Нагадаємо, що мирні переговори щодо України ще далекі від завершення, попри участь США у гарантіях безпеки. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X.

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність юридично закріплених гарантій безпеки з боку США. За його словами, Україна зацікавлена у довгострокових гарантіях безпеки зі США, які мали б юридичну силу та були б закріплені рішенням Конгресу.

Зеленський підтвердив, що веде перемовини з американським лідером Дональдом Трампом про розміщення військ США в Україні.

«Це війська США і тому саме Америка приймає такі рішення. Безумовно, ми це проговорюємо і з президентом Трампом, і з представниками «коаліції рішучих». Ми б хотіли цього. Це сильна б позиція була в гарантіях безпеки», – сказав президент про можливість розміщення американських військових в Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що без підтримки США Україна не зможе здолати Росію у війні.