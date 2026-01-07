Іспанія вперше допустила участь своїх військових у миротворчій місії в Україні

Санчес заявив, що цей внесок має охоплювати як зусилля з відбудови, так і «військові можливості»

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню. Про це повідомила агенція EFE.

Санчес після зустрічі «коаліції рішучих» у Парижі заявив, що з наступного понеділка розпочне серію зустрічей з представниками більшості парламентських груп для обговорення потенційного внеску Іспанії в мирний процес в Україні.

Прем’єр-міністр заявив, що Іспанія «як велика європейська країна» братиме участь в ухваленні рішень у разі припинення вогню та можливості для встановлення сталого миру в Україні.

Санчес заявив, що цей внесок має охоплювати як зусилля з відбудови, так і «військові можливості».

На запитання, чи передбачає він можливість участі іспанських військовослужбовців у потенційній міжнародній миротворчій місії, Санчес сказав, як це Іспанія вже демонструвала подібні кроки «в інших частинах світу».

«Якщо ми зробили це в інших частинах світу, чому б нам не зробити це в Європі?», – заявив він.

До цього прем’єр-міністр Іспанії Санчес заявляв, що ще передчасно говорити про присутність іспанських військових в Україні. Водночас таке рішення потребуватиме підтримки Конгресу депутатів.

Нагадаємо, прем'єр Канади Марк Карні повідомив, що країна може розмістити війська в Україні у разі укладення мирної угоди. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні на пресконференції в посольстві Канади в Парижі.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що розгортання італійських військ в Україні не передбачається. Це рішення відповідає принципам добровільності та конституційних процедур для підтримки України.

За її словами, Італія неодноразово наголошувала на принципах добровільності участі у відправці сил та дотримання конституційних процедур для прийняття рішень на підтримку України в разі майбутнього нападу.

До слова, після завершення війни в Україні Бельгія надасть Києву авіацію та флот для збереження миру. Прем'єр-міністр цієї країни Барт де Вевер назвав найважливішим те, що ці зусилля будуть підкріплені «потужною американською підтримкою, а також моніторингом під керівництвом Америки, що забезпечить ефективне стримування та зробить довгострокову стабільність досяжною».