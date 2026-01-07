Скандал з італійцем Рокко. Українка розповіла, як зупинила в’їзд італійця-путінолюба

Як розповіла дівчина, італієць почав відкрито вихваляти Путіна ще під час поїздки в автобусі

Українка Дар’я Мельніченко розповіла, як завдяки їй в Україну не пустили італійця Рокко, який вихваляв Путіна та ображав Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Дар’я розповіла, що ще в Мілані зрозуміла: «поїздка буде дуже весела», адже один із пасажирів був напідпитку. Італієць Рокко казав, що разом із нареченою їде в Україну одружуватися, однак уже на першій зупинці автобуса почав висловлювати своє ставлення до України.

«Я не знаю чому тільки до мене звертався. Все почалося з того, що я йому зробила комплімент про вишиванку. Він мені каже: «Так, дякую, це мені подарувала моя кохана, ма», що з перекладу італійської означає «але». І починає розказувати: «Ваш президент такий поганий, я підтримую Путіна. Путін такий величний, а Зеленський – кретин», – розповіла Дар'я.

Після цього, за її словами, виникла сварка, під час якої італієць згадав скандал із Міндічем.

«Ви не надаєте звіти, вам допомагає весь світ, а ви такі погані». Я сказала одну фразу італійською мовою: Non voglio neanche sentire, що в перекладі означає «Не хочу навіть слухати». Я розвернулась, пішла, сіла в автобус і вже чекала другої зупинки. Вже на другій зупинці знову продовжилась ця тема, але там вже він кричав: «Хай Гітлер»! Він кричав, що Зеленський – наркоман», – сказала Дар'я.

Вона зазначила, що Рокко заявив, що його дівчина дотримується його поглядів. «Він мені на першій зупинці сказав фразу: «Моя компанія такої самої думки, як і я. І вона така сама українка, як і ти». Я кажу: «Ні, значить, ми зовсім різні українки, тому що я не такої самої думки», – розповіла дівчина.

Дар'я зазначила, що про розмову з італійцем розповіла у Threads ще після першої зупинки.

«Якщо чесно, не знав ні мій чоловік, ні моя мама. Я дуже боялася з ними поділитися, тому що не хотіла, щоб вони хвилювалися за мене. І я просто виклала цей допис. Я думала, ну, там буде чоловік 50, які мене підтримають і мені буде трішечки легше їхати зі своїми думками», – сказала вона.

За словами Дар'ї вона не сподівалася на такий резонанс від допису. «Це розлетілося вже по всьому світу, мені здається, бо мені писали навіть італійці, італійською мовою на підтримку України. До речі, хочу сказати, що дуже люблю Італію і нічого проти не маю до іноземців», – сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи намагалася вона змінити думку італійця щодо подій в Україні та Путіна, Дар'я зазначила, що чоловік наполягав на своїй правоті.

«Він був повністю впевнений. Тобто він стояв на своєму. Я скажу, що він навіть не підтримував Джорджу Мелоні. Він прямо за Путіна. Він дуже проросійський, хоча дуже багато італійців є дуже проросійськими людьми. Тому доводити кожному...», — сказала вона.

Дівчина зазначила, що під час другої зупинки автобуса ніхто з пасажирів не здогадувався, що буде на кордоні.

«Але я вже точно знала, тому що мені написав журналіст, я не пам'ятаю його ім'я, що вже всі служби на кордоні нас очікували завдяки цьому журналісту, який попередив усі кордони України. Просто він не знав, на який саме кордон ми приїдемо. Але вже всі чекали того італійця», – сказала вона.

На українському кордоні працівники прикордонної служби вивели італійця і його супутницю з автобуса, а потім – і Дар'ю.

«Я розмовляла спочатку зі Службою безпеки України. Написала заяву. З моїх слів, усе було вказано вірно. Мені ставили запитання у прикордонній службі, що саме він (італієць, – ред.) говорив, яку позицію мав, що він транслював. Але потім так вийшло, що поки я була на кордоні, знайшли соціальні мережі цього чоловіка і побачили, що він є проросійським, тобто повністю. І це вже було такою підставою, щоб його не пустити в Україну. Потім я почала говорити те, що він мені сказав впродовж тієї поїздки», – сказала вона.

У Дар’ї поцікавилися, чи були свідки її розмови з італійцем.

«Я йду в автобус, прошу трьох-чотирьох людей, які це все бачили й чули, піти зі мною підтвердити. Їх допитали. Я була не разом з ними. Я не знаю, що вони казали, але, як мені пояснили, вони підтвердили мої слова. І це було підставою для того, щоб йому заборонили в'їзд до України на три роки», – сказала Дар'я.

Вона зазначила, що спочатку злякалася і думала нічого не робити.

«Я дуже злякалась. Я спочатку вже думала не йти нікуди, тому що один чоловік в автобусі мені сказав: «Зараз розвернуть весь автобус, і ми нікуди не поїдемо». Але я сказала, що буду наполягати на своєму і все одно піду до прикордонників, і я його не пущу», – сказала дівчина.

Відповідаючи на запитання, як відреагував Рокко на те, що його не пустили в Україну, Дар'я сказала, що він не дуже засмутився, а його дівчина уникала спілкування.

«Він усміхався. Він сказав: «Добре, немає ніякої проблеми. Тоді я поїду в Італію одружуватися, і все». Вона (наречена італійця, — ред.) не хотіла зі мною ніяк комунікувати і відверталась від мене. Вона до останнього сподівалась, що вони проїдуть все-таки кордон. Тому що вона підійшла до працівниці прикордонної служби, і вона каже: «Ви коли його відпустите, ми вже будемо їхати?» А їй кажуть: «Ні, ви вже нікуди не їдете», – розповіла дівчина.

За словами Дар'ї, саму жінку пропускали, тому що вона є громадянкою України.

«Їй не заборонили в'їзд. Вона могла спокійно поїхати, але вона обрала повернутися разом з італійським чоловіком до Італії», – розповіла Дар'я.

Нагадаємо, у мережі спалахнув скандал: українка Дар'я Мельниченко викрила громадянина Італії, на ім'я Рокко, який відкрито висловлював підтримку російському диктатору Володимиру Путіну та прямував до України. Дівчина привернула увагу соцмереж, аби завадити йому перетнути кордон.

До слова, 53-річному італійцю, який заявляв, що поважає російського диктатора Володимира Путіна, а Україна – «погана країна», було відмовлено у в'їзді в Україну. Як повідомила пресслужба, коли громадянин Італії прибув в пункт пропуску інспектори Державної прикордонної служби провели всі необхідні заходи прикордонного контролю з залученням інших служб.

Унаслідок перевірки іноземцю було відмовлено в перетині кордону та заборона в’їзду в Україну на три роки.