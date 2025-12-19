Сибіга розкрив деталі переговорів із польським колегою у Варшаві

Український міністр закордонних справ обговорив із польським колегою ситуацію на фронті, оборонну співпрацю та підтримку мирних ініціатив

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів у Варшаві зустріч із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, де обговорили фінансову підтримку України, розвиток спільних оборонних проєктів та перспективи вступу України до ЄС. Сибіга наголосив на ключовій ролі Польщі у мирних зусиллях та гарантіях безпеки для України. Про це український міністр написав у своєму Х.

В ході зустрічі Сибіга і Сікорський обговорили рішення Європейської ради про фінансову підтримку України у 2026-2027 роках.

«Я поінформував свого польського колегу про нещодавні мирні переговори з американськими партнерами. Україна покладається на активну роль Польщі у мирних зусиллях та гарантіях безпеки. Обговорення майбутнього європейської архітектури безпеки має відбуватися за участю Польщі як її невід’ємної частини», – зазначив глава МЗС України.

Також він розповів Сікорському про ситуацію на полі бою, «щоденну гонку військових технологій та найнагальніші потреби України у сфері оборони».

«Розвиток спільних оборонних проєктів у рамках програми SAFE та ширша оборонна співпраця між Україною та Польщею також були частиною нашої дискусії. Я подякував за внесок Польщі в ініціативу PURL та особисту роль Радека в цьому питанні», – додав Сибіга.

Ще однією темою зустрічі став вступ до ЄС. Як зазначив Сибіга, вони із Сікорським «відзначили прогрес України та наголосили на важливості спільного просування України та Молдови цим шляхом».

Також йшлося про Конференцію з питань відновлення України-2026, яку прийматиме Польща.

«Українсько-польське добросусідське партнерство є життєво важливим для європейської безпеки та процвітання», – резюмував Сибіга.

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що візит українського колеги Володимира Зеленського став гарною новиною для Варшави і Києва і поганою – для Москви.