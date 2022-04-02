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    Укртелеком відновив надання послуг в ряді областей

    Укртелеком відновив роботу у всій Україні, крім Луганщини - Укртелеком відновив надання послуг в ряді областей
    Укртелеком відновив роботу у всій Україні, крім Луганщини
    Ілюстративне фото

    В Одеській, Херсонській та Миколаївській областях відновлено пошкоджені магістральні лінії

    Учора співробітниками Укртелекому в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях було відновлено пошкоджені магістральні лінії і надання послуг зв’язку абонентам у регіонах. Про це повідомляє Держспецзв’язку.

    Наразі послуги компанії надаються в усіх областях, крім Луганської області. Триває пошук можливостей для відновлення телекомунікаційних послуг.

    Держспецзв’язку зазначає, що ситуація з покриттям мобільними операторами території України за попередню добу не зазнала значних змін.

    На суботу найбільш проблемними регіонами залишаються Донецька, Київська, Чернігівська області. Водночас оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу населених пунктів Ірпінь та Романівка першу базову станцію, яка працює завдяки обладнанню Starlink компанії SpaceX.

    У четвер повідомлялося, що мережа зазнала перебоїв з наданням інтернет-послуг для частини абонентів. У той же день Укртелеком повідомив, що мережу відновили, але послуги були тимчасово недоступні у Мелітополі, а в цілому в Запорізькій області працювало 70% вузлів. Також після розгону протиросійського мітингу окупанти намагаються відключити зв’язок у Енергодарі.

    Раніше повідомлялося, що у перші дні російської агресії на IT-інфраструктуру Укртелекому була здійснена потужна ворожа кібератака.

    Читайте також: Воєнний стан в Україні: чи працюватиме інтернет та мобільний зв’язок?

    Теги: окупанти кібератака інтернет Україна Укртелеком SpaceX Vodafone
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    Укртелеком відновив надання послуг в ряді областей