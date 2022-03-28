Фахівці відбили масовану кібератаку на Укртелеком

Укртелеком тимчасово обмежив надання послуг для більшості приватних користувачів та бізнес клієнтів

Масована кібератака на Укртелеком нейтралізована. Про це Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє у Телеграмі.

«Наразі масована кібератака на Укртелеком нейтралізована. Триває відновлення надання послуг», – заявив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

Зазначається, що сьогодні на IT-інфраструктуру Укртелекому була здійснена потужна ворожа кібератака.

Задля збереження мережевої інфраструктури та продовження надання сервісів ЗСУ, іншим військовим формуванням та користувачам критичної інфраструктури, Укртелеком тимчасово обмежив надання послуг для більшості приватних користувачів та бізнес клієнтів.

Фахівці Держспецзв’язку оперативно відреагували на ситуацію, завдяки чому атаку було відбито.

Нагадаємо, 25 лютого, на другий день повтомасштабного російського вторгнення в Україну, угруповання оголосило кібервійну Росії.

Раніше міжнародна мережа хакерів Anonymous вже зламала сайт «Росатому» та оприлюднила гігабайти даних компанії. Також Anonymous «поклали» сайти ФСБ і «Роснєфті». Нагадаємо також, що міжнародна хакерська група Anonymous успішно зламала і розкрила базу даних Роскомнагляду.

Хакери Anonymous з моменту вторгнення до України скоїли серію кібератак на російські установи. Зокрема, вони виклали у публічний доступ понад 360 тис. російських федеральних документів, що стосуються запровадження цензури у країні. Група хакерів також блокувала російські телевізійні канали, які публікують брехливу інформацію про війну в Україні.